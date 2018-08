López Obrador "procurará" el regreso a la radio de Aristegui y Gutiérrez Vivó

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador, en entrevista a la radiodifusora XETV de Tabasco, anunció que procurará el regreso a la radio de los periodistas Carmen Aristegui y José Gutiérrez Vivó.

Ante la pregunta del periodista Jesús Sibilla, en su programa Telereportaje, sobre si habrá libertad de expresión ilimitada, el presidente electo afirmó que no habrá censura.

"Ya no puedo hablar de esas cosas, pero libertad completa, respeto el derecho a disentir, el derecho a la crítica, no va a haber censura, no van a haber casos lamentables como lo que sucedió cuando le cerraron el programa a José Gutiérrez Vivó, ni cuando cancelaron el programa de Carmen Aristegui, eso no va a suceder."

“Voy a procurar el regreso a la radio de José Gutiérrez Vivó y voy a procurar el regreso a la radio de Carmen Aristegui, desde luego siendo muy respetuosos de los dueños de las concesiones y siendo muy respetuoso, también, y bajo la aceptación voluntaria tanto de Gutiérrez Vivó como Carmen Aristegui”, dijo Andrés Manuel en el espacio radiofónico.

“Sin estar entrometido voy a proponer un acuerdo de reconciliación para que estos dos grandes comunicadores puedan tener espacios y puedan mantener programas y se que les reivindique y que al mismo tiempo nunca más se vuelva a censurar a un medio de comunicación, eso de to expreso a ti, no lo he hecho pero ya estoy haciendo lo que corresponde”, agregó López Obrador.

La entrevista completa:

