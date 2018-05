Captan a Norberto Rivera en aeropuerto; critican sus alhajas

El cardenal Norberto Rivera Carrera reapareció el sábado pasado en redes sociales después de que el 5 de febrero entregara la estafeta en la Arquidiócesis Primada de México a Carlos Aguiar Retes, cuando se le vio en el aeropuerto de Monterrey para tomar un vuelo hacia la Ciudad de México.

El usuario Alejandro Mojica subió a sus cuentas de Twitter y Facebook tres fotos en las que se le observa sentado en la mencionada terminal aérea y observando su teléfono celular, a lo que el usuario escribió:

"Casual que vas a viajar en el mismo vuelo que el ex arzobispo de México Monseñor Norberto Rivera Carrera y te das cuenta que viaja con un cadenón loco de hartos kilates, un anillo que pesa más que tu equipaje de mano (en alusión al anillo cardenalicio) y trae un iPhone 8 plus para mensajearse con nuestro señor Jesucristo Superstar!!! Pero bueno el voto de pobreza solo aplica cuando estás activo en el ramo no!? Jeje excelente día y sigan llenando iglesias que gracias a eso este señor puede viajar así #Humildemente!!".

@jrsestaca @EVIDEGARAY @lacorneta40 @QueImportaTV Casual te toca el mismo vuelo que Norberto Rivera Carrera y te das cuenta que viaja con un cadenon loco de hartos kilates, un anillo que pesa más que tu equipaje de mano y un iPhone 8 plus para mensajearse con nuestro señor Jesus. pic.twitter.com/Hv3L5XJps0 — Bernard Trujano (@BernardBedeh) 15 de mayo de 2018

Entre los comentarios que se hacen destaca que se observa más delgado y con el cabello teñido. Se leen opiniones diversas a favor y en contra del cardenal Rivera Carrera. Una de ellas "¿Qué tiene de malo? Ellos trabajan para darse sus gustos. Se supone ellos también tienen sueldo por eso estudian para llegar a su puesto. No veo que hay de malo que porte esas alhajas". Otra subraya que "Ellos bañados en oro y una gran parte del pueblo muriéndose de hambre".

En Facebook, las fotos tienen más de tres mil 600 reacciones y han sido compartidas en más de nueve mil 300 ocasiones.

