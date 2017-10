Capacitación, prioridad para mejorar procuración de justicia: especialista

La Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia pone en evidencia la necesidad de que se siga invirtiendo en la capacitación, de todo el personal involucrado en el sistema de administración de justicia, explicó Damián Campos García, juez de control y juicio oral en Jalisco.

Campos García participó en el ejercicio impulsado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), la PGR y el Congreso de la Unión.

Comentó que la capacitación y las medidas para fomentar el servicio profesional, que recomienda la consulta, se pueden aplicar a nivel estatal independientemente de las reformas que solicitan al Poder Legislativo Federal. Añadió que la consulta sirve para poner en evidencia que el sistema de administración de justicia no funciona y está en crisis.

Puntualizó que sin capacitación no se mejorarán los procesos de investigación o la atención a las víctimas, que son algunas de las deficiencias incluidas en la consulta. El juzgador subrayó la necesidad de mejorar las condiciones laborales principalmente de policías.

"El tema no es menor y se le debe dar la justa dimensión a la capacidad política porque le dieron facultades para investigar, pero no los están capacitando. No se trata de que la gente diga que el policía tiene la culpa de que las cosas no funciona porque no los capacitan. En la consulta también se está pidiendo la homologación de prestaciones porque nos los más golpeados del sistema", comentó el juez.

El juez sostuvo que sería un error promover una contra reforma del nuevo sistema de justicia adversarial y cuestionó que la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) esté presionando por cambios.