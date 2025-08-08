Viernes, 08 de Agosto 2025

Mujeres con Bienestar Edomex: ¿Quiénes tienen prioridad para recibir el apoyo?

El apoyo económico es de 2 mil 500 pesos bimestrales

Por: Alexia Desiree Lepe Lucas

Estos grupos tienen prioridad para recibir el apoyo de Mujeres con Bienestar. ESPECIAL / SECRETARÍA DEL BIENESTAR

El programa social del Estado de México, Mujeres con Bienestar, tiene la finalidad de elevar el ingreso económico de las habitantes de esta región.

El apoyo económico es de 2 mil 500 pesos bimestrales, y para obtenerlo se necesita cumplir con ciertas condiciones. Te explicamos a continuación.

¿Quiénes tienen prioridad para recibir el apoyo?

Este programa, impulsado por el gobierno mexiquense, tiene el objetivo de ayudar a mujeres de entre 18 a 62 años que viven en situaciones vulnerables, como pobreza. Sin embargo, hay ciertas condiciones que identifican grupos prioritarios.

Según las reglas de operación, las mujeres que se encuentren en las siguientes condiciones tendrán prioridad para obtener el beneficio:

  • Madres solteras
  • Mujeres que se reconozcan como indígenas, que residan en alguno de los municipios con presencia indígena, catalogados en la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Edomex
  • Mujeres que se reconozcan como afromexicanas
  • Residentes en localidades con Alta y Muy Alta Marginación
  • Mujeres con enfermedades crónico degenerativas
  • Mujeres con discapacidad permanente, o sean cuidadoras de alguien con discapacidad
  • Mujeres víctimas de un delito
  • Mujeres repatriadas

En el caso de cumplir con una o más de estas condiciones, tendrán más posibilidades de obtener la ayuda.

Es importante mencionar que, en caso de padecer una enfermedad crónico degenerativa, tener una discapacidad o cuidar a una persona con esta condición, ser victima de un delito o haber sido repatriada, se tiene que presentar un documento emitido por una institución pública que confirme la situación.

