México fija precios mínimos del jitomate para exportación

La Secretaría de Economía y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, dieron a conocer un acuerdo para fijar los precios mínimos de exportación para el jitomate fresco, tras el Acuerdo de Suspensión de la Investigación Antidumping con Estados Unidos.Su objetivo es proteger a productoras y productores, evitar distorsiones en el mercado internacional y garantizar el abasto al consumo interno, por lo que dichos precios se revisarán cada año o antes, según las condiciones del mercado.Este acuerdo entró en vigor el pasado 8 de agosto de 2025 tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y aplicará únicamente a exportaciones definitivas, no busca restringir volúmenes ni fijar precios máximos, sino mantener el orden en el comercio exterior del sector.Por ahora, el precio mínimo en dólares por kilo será:Tomate Cherry: $1.70 Tomate bola: $0.95 | Con tallo: $1.65 | En racimo: $1.70 Tomate Roma (saladette): $0.88 Tomate grape (uva): $1.70Otras variedades (Cocktail, Campari, Kumato, Mini Roma, Heirloom, Pera, Medley, San Marzano, otros): $1.70.Los precios podrán variar de acuerdo con las condiciones de mercado, sin embargo, el acuerdo respaldará a todas las asociaciones de productoras y productores de jitomate, que participan en el mercado de exportación a los Estados Unidos.