CURP Biométrica: ¿Qué datos de mi cuerpo incluirá el registro?

Conoce los nuevos datos que aparecerán en este documento actualizado una vez que lo tramites 

Este trámite podrá realizarse de forma presencial y también en línea. EL INFORMADOR / ARCHIVO

La Clave Única de Registro de Población (CURP) con datos biométricos se podrá tramitar oficialmente a partir del 16 de octubre del presente año en todos los estados de la República Mexicana, según lo establecido en la publicación del 16 de julio en el Diario Oficial de la Federación.

El objetivo de este nuevo documento es reforzar la seguridad en los datos de la población mexicana, así como agilizar los trámites gubernamentales y de servicios públicos, reduciendo el riesgo de robo de identidad.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, declaró que "este nuevo documento de identidad ampliará las posibilidades de los mexicanos para identificarse, incluso desde la infancia.”

¿Qué datos de mi cuerpo se utilizarán en el registro de la CURP Biométrica?

La CURP con datos biométricos se podrá tramitar de forma presencial en las oficinas físicas del Registro Civil o en uno de los 145 módulos del Registro Nacional de Población (RENAPO), en un horario de lunes a viernes de 08:30 a 14:30 horas.

También podrás realizarlo en línea a través de la plataforma digital Llave MX, siempre y cuando cuentes con datos registrados ante otras dependencias, como el Instituto Nacional Electoral (INE) o el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Para este trámite, además de los datos tradicionales que se requieren, como fecha y lugar de nacimiento, nombre completo y número de registro de población, en este nuevo documento se incluirían los siguientes datos biométricos:

  • Fotografía digital de nuestro rostro
  • Escaneo de iris 
  • Huellas dactilares
  • Firma electrónica

Con información de SUN.

