A pesar de contar con todos los recursos necesarios para conseguir tanques de oxígeno y atención médica de calidad, Jorge Suárez-Velez, perdió a su madre víctima de COVID-19 el pasado sábado.

A más de tres mil kilómetros de distancia, desde Nueva York, Jorge Suárez-Velez, echó mano de sus amigos y contactos en México para procurar la mejor atención a su madre que desde la primera semana de enero comenzó a presentar síntomas graves de coronavirus.

"A partir del jueves fue un Via Crucis conseguir oxígeno", cuenta Suárez-Velez, quien es economista y analista financiero, en entrevista para el espacio radiofónico de Carlos Loret de Mola en W Radio.

Narra que entre dos personas se turnaban para rellenar los tanques de oxígeno que requería su madre y duraban máximo ocho horas cada uno, pero llegó un punto que ya no era posible tener listo uno cuando se terminaba el otro por las largas filas.

Incluso relata que alguien le ofreció un tanque lleno de oxígeno a cambio de 35 mil pesos, pero cuando llegaron a concretar la compra ya no se los quisieron dar porque alguien más lo había llevado.

Estaba haciendo Facetime con ella cuando dejó de respirar...

Luego de tres días de estar en una situación crítica, la madre de Jorge Suárez-Velez falleció el sábado pasado.

"Vi a mi mamá morir por Facetime (la app de llamadas de video de los dispositivos Apple), estaba haciendo Facetime con ella cuando dejó de respirar... lo cual me cuesta mucho trabajo decirlo sin llorar", contó el analista en la entrevista con Loret de Mola.

Al tiempo que vive su luto, también se cuestiona cómo le hacen las familias que no tienen los recursos para buscar atención médica para sus enfermos por sus propios medios.

"El COVID me impidió estar con mi mamá en su lecho de muerte. Nunca he sentido más la distancia física que hoy. Pero el calor del apoyo de muchos amigos y familiares lo ha hecho tolerable", escribió en una publicación en Twitter.

Suárez-Velez dice que comparte la dolorosa historia de su madre para que la población tome conciencia de la gravedad de la pandemia de coronavirus.

"Que la gente se dé cuenta de la gravedad de lo que estamos viviendo, que no tome esto a la ligera (...) No hay salida, no hay boda, no hay evento que valga tomar el riesgo. Quédense en casa a no ser que sea de vida o muerte salir".

Además pide que sector público y sector privado hagan un esfuerzo para que haya mucho mejor coordinación en atender a los enfermos de COVID-19 en México así como aplicar de manera efectiva la vacuna contra el coronavirus.