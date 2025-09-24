Abraza tu mente

Hace un par de años, al terminar la pandemia, hubo un encuentro internacional de directivos de distintas Universidades en las que se abordaron los retos de las instituciones educativas y los jóvenes estudiantes. Coincidentemente, un tema recurrente por los expositores de distintas nacionalidades era que debíamos cuidar la salud mental de nuestros alumnos.

Problemas de salud mental, han existido desde siempre; sin embargo, la pandemia vino a detonar situaciones que ya se encontraban en la mente de chicos y grandes, el reto sin duda era cuidar la salud mental en la postpandemia.

Hace un par de semanas Universidades de la zona Metropolitana de Guadalajara, tanto públicas como privadas, firmaron un acuerdo, precisamente para cuidar la salud mental de sus alumnos. Una de las acciones derivadas de dicho acuerdo fue hacer conscientes a los jóvenes que los problemas psicológicos existen y que se vale no sentirse bien y se vale pedir ayuda.

Las personas somos cuerpo y alma, desde hace años se ha insistido en la importancia de cuidar el cuerpo, existen tantas dietas como días tiene el año, rutinas de ejercicio para todos los gustos y se insiste en que una dieta saludable y una rutina de ejercicio diaria, mejorarán la salud actual y prevendrán enfermedades futuras.

Lo mismo sucede con el alma, como recordarás querido lector, hace décadas se promocionaba la frase <>, la mente también necesita de una dieta, debemos cultivarla y llenarla de lo bello, el arte en todas sus expresiones ayuda sin duda a ello. Pero también debemos cultivar nuestra relación con Dios, hay estudios que demuestran que las personas que hacen oración sufren menos depresión.

Ahora bien, aunque en ocasiones es evidente que una persona tiene algún trastorno mental, también hay situaciones que pareciera que todo es normal y la persona sufre interiormente, por eso es importante abrazar tu mente, perder el miedo a conocernos interiormente, a hablar sobre el tema, cuantas veces una buena plática con un buen amigo no ha curado el alma, pero hay ocasiones que nada de eso es suficiente y debemos acudir con un especialista.

Como sociedad debemos cuidarnos los unos a los otros, impulsemos el arte sin violencia, el mundo es en este momento lo suficientemente violento como para además añadirlo en la música, en la escultura, en la pintura, etcétera. Hablemos con quienes queremos de la importancia de cuidarnos interiormente, si crees en Dios querido lector, procurar el diálogo con Él; y si detectamos que alguien no está bien y nosotros no podemos ayudarlo, animarlo a acudir con un especialista.

