La pandemia de coronavirus no estará domada en México mientras sigan circulando en el país el SARS-CoV-2 o sus variantes de preocupación, advirtió este miércoles la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

En su conferencia de prensa semanal, Sylvain Aldighieri, gerente para el COVID-19 de la OPS, señaló que "de ninguna manera la pandemia está o estará domada a nivel local, estatal o nacional mientras el SARS-CoV-2 y sus variantes de preocupación estén circulando en el país, en la región de las Américas o a nivel global".

Advirtió que "casi todos los países de la región, incluyendo México, están reportando una transmisión comunitaria y esperamos brotes y situaciones de transmisión alta en muchas áreas del continente hasta entrando 2022 o después".

Aunque el gobierno mexicano señaló como su meta vacunar para finales de octubre a 80 millones de ciudadanos mayores de 18 años, Aldighieri fue claro en que "si bien las coberturas vacunales salvan vidas, no debemos hacer políticas de salud pública con presunciones o suposiciones de que sí o no hemos logrado un efecto de [inmunidad] de rebaño". El funcionario subrayó que la OPS recomienda "reforzar las medidas preventivas no farmacológicas e invita a la población aún no vacunada a que acuda a los centros de vacunación contra el COVID-19".

De acuerdo con ourworldindata.org, en México 49% de la población ha recibido por lo menos una dosis de la vacuna del COVID-19, pero sólo 35% ha completado su esquema de vacunación.

AA