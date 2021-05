La Ciudad de México está entre los estados donde este lunes dio inicio la vacunación anti COVID-19 a la población de 50 a 59 años, segmento que por primera vez recibe la vacuna en el país a partir del 3 de mayo.

Las alcaldías Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras y Milpa Alta fueron las elegidas para arrancar la vacunación en CDMX.

Al corte de las 11:00 horas de hoy se ha vacunado contra el COVID-19 a 11 mil 284 personas de 50 a 59 años residentes de las cuatro alcaldías, informó la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

Llamó a la población de ese rango de edad a registrarse para recibir la vacuna; no obstante, expuso que de no tener registro, pueden acudir el día que le corresponde en el calendario, de acuerdo con la primera letra de su apellido.El calendario es: A, B y C el 3 de mayo; D, E, F y G el 4 de mayo; H, I, J, K, L y M el 5 de mayo; N, Ñ, O, P, Q y R el 6 de mayo; S, T, U, V, W, X, Y, Z y rezagos el 7 de mayo.

La semana pasada, Sheinbaum dijo que el universo de personas de 50 a 59 años de en la capital mexicana es de unos 1.26 millones de adultos, y estimó que en la semana se aplicará la primera dosis de la vacuna a unas 254 mil 613 personas de las cuatro alcaldías.

Vacunas para población de 60 años o más

Aunque actualmente se puede realizar el registro de vacunación para los adultos de 50 a 59 años, el Gobierno federal informó que las personas de 60 años o más aún pueden acudir a vacunarse en los puntos designados.

Dónde registrarse para recibir la vacuna anti COVID-19 si tienes entre 50 y 59 años:

http://mivacuna.salud.gob.mx

Con información de EFE y SUN

IM