Nuevos pormenores sobre la recaptura de Érick Valencia Salazar, alias “El 85”, y tres personas más, apuntan a que el operativo de detención no fue realizado por agentes del Ejército en Jalisco, y, por el contrario, se cree que el cofundador del cártel del que es cofundador fue detenido cuando se dirigía a vacacionar al Pueblo Mágico de Tapalpa, en el mismo estado.

Han pasado cinco días desde su detención, y aún se desconoce el paradero de los otros tres detenidos que fueron emboscados con él. Es decir, sólo uno de ellos fue localizado en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México. Como los datos son reservados, se presume que la persona hallada es el “85”, y se investigará si fue torturado.

De acuerdo con información de los registros judiciales, ya se obtuvieron datos del comandante de la Décima Quinta Zona Militar, con residencia en Zapopan, Jalisco. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reportó que no hay datos para afirmar que los elementos del Ejército adscritos a esta región realizaron el arresto.

No existe reporte de captura por elementos de Jalisco

“De la búsqueda de los archivos de ese cuartel general y las unidades jurisdiccionales a tal mando territorial, no se localizó antecedente o registro de que personal militar de dicha jurisdicción haya realizado la detención del quejoso ***”, señala el acuerdo del amparo promovido para frenar la extradición de Érick Valencia, fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a Estados Unidos.

De acuerdo con información anterior, ya se había revelado que el “85” había salido de viaje rumbo Tapalpa la mañana del pasado 4 de septiembre, pero fue interceptado por agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y recapturado in fraganti, pues portaba drogas y armas. No obstante, Erick no viajaba sólo, sino que se encontraba con dos hombres más y una mujer.

"Florinda Salazar Gutiérrez", fue quien promovió el recurso en un juzgado de Jalisco, dijo que el cofundador del cártel fue a disfrutar unos días de vacaciones al Pueblo Mágico localizado al suroeste de Guadalajara, pero fue privado de la libertad por soldados que, supuso, serían aquellos adscritos a la comandancia de Zapopan.

“La promovente *** en el escrito de demanda señaló que el quejoso *** se trasladó al municipio de Tapalpa, Jalisco, a gozar de vacaciones, pero que tuvo conocimiento, por personas que presenciaron los hechos, que fue privado de la libertad por elementos del Ejército”, se puede leer en el reporte consultado por el diario digital Infobae.

Al día de hoy, se corre el plazo de 24 horas que son legalmente computadas para que el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Sedena con residencia en la Ciudad de México informe sobre los términos en los que se llevó a cabo la detención del 85 y aclare si fue durante las presuntas vacaciones que este estaba tomando.

Asimismo, deberá reportar qué autoridad ordenó el arresto y con qué expediente judicial.

Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), hizo efectiva la localización de un registro del quejoso con la carpeta de investigación FED/FEMDO/UEIDCS-JAL/0000649/2022. Esta investigación radica en el área que investiga temas de narcotráfico y también deberá informar sobre el paradero del detenido en 24 horas.

Aunado a la localización de los detenidos, el juez del estado Jalisco ya cuenta con un informe de su homólogo en el Estado de México, en el que se afirma que uno de los implicados se encuentra en el penal de máxima seguridad del Altiplano. Presuntamente, el hombre localizado en este penal sería Érick Valencia Salazar, quien figura como principal promovente en el amparo que ratificó a su nombre.

“Se observa que de los quejosos ***, sólo el primero de ellos fue localizado en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 Altiplano en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez”, se lee en la constancia.

Investigarán presunta tortura

Sin embargo, en este punto del informe también se revela otro pormenor: que la persona detenida fue golpeada por sus captores en el rostro. De acuerdo con los reportes preliminares, el detenido presume una herida que, señaló, fue hecha por los agentes del Ejército que participaron en el operativo de su arresto.

“Se hizo constar que el quejoso presentaba una lesión tipo raspada en la parte superior del ojo derecho, la cual fue realizada por los elementos que lo detuvieron, según el dicho del quejoso, además, que ratificó la demanda promovida a su favor”, se agrega en el informe del acuerdo.

Por esta razón, el juez de Jalisco refirió al artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, en el que se establece que todo servidor público debe denunciar de inmediato cualquier indicio que indique a esas violaciones a los derechos humanos y al debido proceso de detención. De ahí que el Ministerio Público de la Federación deberá investigar en los próximos cinco días sobre ese golpe que presentó el asegurado.

Asimismo, la actuaria que acudió el pasado 7 de septiembre al centro penitenciario también presentó un testimonio más sobre este caso. De acuerdo con este, cuando los detenidos llegaron al Aeropuerto de la Ciudad de México, el quejoso fue escondido en unas oficinas y desde ahí se realizó su traslado. Sin embargo, alcanzó a escuchar que a su compañero lo trasladarían a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (Femdo), a donde la funcionaria acudió, pero no encontró a la persona señalada.

Hasta el momento, el juez de Jalisco y otro de la Ciudad de México ya concedieron la suspensión de plano para frenar la extradición a Estados Unidos de Érick, “el 85”, en donde enfrenta cargos de narcotráfico para el CJNG en la Corte del Distrito de Columbia y en donde ofrecen 5 millones de dólares de recompensa por su captura.

Las autoridades judiciales han ordenado que se eliminen las maniobras de privación de la libertad fuera de procedimiento, incomunicación, malos tratos, desaparición forzada, la orden de extradición y su ejecución. Esta resolución preliminar solo aplica a uno de los quejosos que se sugiere, el cual sería el “85”, pues él es el único requerido en el extranjero.

Sedena hizo omisiones de la captura

Cabe mencionar que otro de los detalles de este caso fue revelado este 8 de septiembre durante la conferencia matutina del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador. Ahí se informó sobre la omisión de la Sedena, dependencia que sólo había reportado el arresto del 85, Cristian Alberto “N” y José Luis “N”.

No obstante, de acuerdo con el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, en las acciones de captura también fue arrestada una mujer identificada como Carolina “N”. Las autoridades no han precisado si ella fue detenida posteriormente, en un punto distinto o por qué no se le incluyó en el comunicado oficial de los elementos de la Sedena.

La dependencia castrense solamente ha informado que capturó a los sujetos después de ubicar al objetivo principal, por lo cual ejecutaron un operativo para cercarlo luego intercambiar informes con el Centro Nacional de Inteligencia, la FGR e Interpol.

Finalmente, sumaron que Valencia Salazar tiene una orden de arresto con fines de extradición y que al sorprenderlo, llevaba más de mil pastillas de fentanilo; 750 gramos de metanfetamina, cuatro armas cortas con sus respectivos cargadores; un fusil calibre 5.56 mm; cartuchos y dosis de cocaína.