Derivado de la interrupción registrada este pasado 26 de septiembre a las 14:19 horas en el sistema eléctrico de la Península de Yucatán —a raíz de una falla en líneas de alta tensión—, se realizó la falta de operación de nueve centrales del Sureste, integradas por un total de 16 unidades generadoras.

En respuesta, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) —en coordinación con la Secretaría de Energía y el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE)— implementó de forma inmediata protocolos de control remoto y maniobras técnicas destinadas a la recuperación del servicio eléctrico.

Dichas acciones permitieron restituir gradualmente el suministro a los 2 millones 276 mil usuarios afectados en los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Este proceso de restablecimiento se desarrolló conforme a los siguientes tiempos acumulados:

16% de los usuarios contaron nuevamente con el servicio en 57 minutos.

26.5%, en un lapso de 2 horas con 40 minutos.

48%, en 3 horas con 41 minutos.

63%, en 4 horas con 41 minutos.

El 100% de los usuarios fueron reconectados en un periodo total de 6 horas con 21 minutos.

La CFE informó que, como parte del protocolo y en acato a la orden emitida por la Mandataria Claudia Sheinbaum, llevará a cabo un exhaustivo análisis técnico para poder identificar la causa y evitar la repetición de este incidente, reafirmando su compromiso con la atención eficiente ante contingencias operativas.

