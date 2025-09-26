Apagón en Yucatán: ¿Qué provocó la falla en el suministro de energía?

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó este viernes que quedó restablecido el suministro de energía en Yucatán y Quintana Roo, tras las afectaciones registradas por apagones. La empresa precisó que ya operan nuevamente las líneas de 230 y 400 kilovoltios (kV) de las subestaciones involucradas.

De acuerdo con un comunicado, alrededor de las 14:19 horas locales se presentó una falla en la línea de transmisión de 400 kV LT ESA A3Q20/A3Q30 TIC, con una capacidad de 2,174 megavatios (MW). La interrupción, vinculada a trabajos de mantenimiento, dejó sin servicio a más de 2 millones de usuarios en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que las plantas generadoras se encuentran en condiciones óptimas y atribuyó el incidente a una falla en una línea de transmisión.

La CFE destacó que ciudades como Mérida, Valladolid, Cancún, Ciudad del Carmen y Chetumal ya cuentan con energía, y agregó que continuará con las labores para normalizar totalmente el servicio en las zonas afectadas.

