FGR y UIF investigan fraude a CFE; desfalco sería por más de mil MDP

La Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigan a Powergreen Technologies SA de CV por un presunto fraude a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por más de mil millones de pesos. Los oficios SIARA UIFDGA/2025/001321, /001333 y /001354 señalan que desde el 5 de agosto de 2025 la UIF solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores entregar información sobre cuentas, contratos, saldos y transferencias internacionales de los investigados, incluyendo a Moisés El Mann Arazi, E-Group Holding SA de CV y Teófilo Zaga Tawil.

La FGR integra la carpeta FED/DGCAP/UNAI-CDMX/0000042/2020 para determinar si la CFE resultó afectada a través del contrato 700490362, suscrito el 4 de diciembre de 2017 con Powergreen. Se presume que el contrato pudo haber sido simulado y que la CFE efectuó pagos sin constatar la entrega de los equipos.

En la estructura de Powergreen, Moisés El Mann Arazi y Teófilo Zaga Tawil formaban parte del Consejo de Administración, mientras Alberto Sacal El Mann, sobrino de ambos, era director general y responsable de las cuentas y entrega de bienes a la CFE. La FGR detectó inconsistencias entre el objeto social, capital y operaciones de la compañía, y coincidencias de domicilio con Telra Realty, involucrada en el caso Infonavit.

CT