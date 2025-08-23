¿Cuál es la autopista más cara de México?

Planear vacaciones requiere de la elaboración de un presupuesto y eso incluye las tarifas correspondientes al uso de autopistas, si es que al destino deseado se llega manejando un automóvil propio. Pero ¿Quién es quién en el cobro? Aquí los detalles:Ya sea para un viaje de vacaciones o de trabajo, antes de salir a la carretera es importante tomar en cuenta el cobro de peaje. Las tarifas de las casetas en México cambian cada año, mientras que el dinero recaudado se destina al mantenimiento e infraestructura.Parte de nuestras responsabilidades como automovilistas es revisar las tarifas, lo que nos ayuda a identificar cuáles son las más caras. Hoy, enlistamos las de mayor precio este 2025.De acuerdo con la empresa Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Látina (IDEAL), la autopista más cara es la Tepic-Mazatlán. Aquí, el peaje es de $1,010 para automóvil y $504 para moto, según las tarifas publicadas en su página.Posteriormente, le siguen las casetas de:Como podrás ver, las autopistas y casetas de México son gestionadas por diversas empresas: desde la SCT, Red Vía Corta, IDEAL, MRO Golfo Centro, Capufe y otras concesionarias más.Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) es uno de los organismos con la red de infraestructura más amplia en el país. En total, gestiona 76 mil 710 kilómetros de puentes y 113 mil 049 kilómetros de caminos.De acuerdo con el listado de tarifas vigentes de Capufe, estas son las más caras en 2025:Con esta información en mano, te recomendamos planificar y calcular tu presupuesto para pagar el peaje. Recuerda que en las casetas de Capufe se está priorizando el cobro con TAG.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA