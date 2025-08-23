¿Con qué limpiar los asientos de cuero?

Los asientos de cuero necesitan de una limpieza frecuente. De acuerdo con el blog de la marca Armor All, este material se ensucia rápido y suele dañarse por la exposición a los rayos UV , al igual que las partes plásticas de tu coche.

Si deseas limpiar los asientos de cuero en casa, pon en práctica este método:

Pasa la aspiradora por los asientos y entre las ranuras. Verifica que no quede ningún rastro de polvo o basura.

Humedece ligeramente una franela (cuida que no escurra de agua).

Utiliza la franela para limpiar los asientos realizando movimientos suaves (no talles fuerte).

Cuando se sequen los asientos, rocía un poco de aceite de linaza para darle brillo al cuero. Otra opción es mezclar vinagre y agua en partes iguales, repitiendo el mismo paso.

Finalmente, con ayuda de una toalla de microfibra, retira el exceso del aceite de linaza o el vinagre y deja secar.

¿Tiraste café, café o maquillaje en tus asientos de cuero? Aquí tendrás que mezclar un chorro de alcohol etílico diluido con agua y dejarlo sobre la mancha. Tras secarse, pasa una toalla y seca rápidamente para evitar que el cuero absorba la humedad.

Ahora, que si tu problema está relacionado con las manchas, te sugerimos removerlas de inmediato. Trata de secarlas con una toalla de papel, lo que removerá el exceso del líquido que hayas derramado; por el contrario, en las manchas secas deberás rociar un poco de agua para que se desprenda.

Posteriormente, con ayuda de un detergente suave, remoja la mancha y continúa secando con toallas de papel. Importante: supervisa que tu producto de limpieza no decolore la tela de los asientos.

Luego, deja actuar el detergente por unos minutos y seca la zona con un trapo de algodón. En este caso deberás aspirar al final, cuando ya hayas limpiado la mancha por completo.

