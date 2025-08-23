¿Carreras demandadas y que permiten acceder, en el mejor de los escenarios, a salarios de clase media? De acuerdo con información del sitio especializado, MiBolsillo. Esta lista de profesiones podrían otorgar un gran respiro salarial.

Empecemos por lo básico. Tener el privilegio y la posibilidad de estudiar una carrera —tal vez hace varias décadas— solía asegurar un trabajo mejor remunerado y estable. Sin embargo, hoy en día y, con excepción de pertenecer a un círculo muy hermético de contactos, entrar a laboral a una empresa con salarios por encima de la clase media y con condiciones justas es complicado.

No queremos caer en la meritocracia, uno de los males contemporáneos que dictan: "échale ganas y trabaja durísimo, así me hice rico". Es una falta de empatía decirle eso a una persona que labora, supuestamente, diez horas, pero que en realidad completa una jornada de doce horas o más al considerar el transporte y que, además, sigue trabajando al llegar a casa.

¿Hay llaves mágicas que abran puertas a la riqueza? Claro, aunque preferiríamos llamarle circunstancialidad. Después de todo, nadie elige lo que sucede con su vida antes de nacer y, cuando se llega al mundo, el entorno siempre condiciona el panorama socioeconómico de una persona.

Pero tampoco buscamos ser pesimistas, ¿verdad? Juan Carlos Bodoque estaría ofendido y diría: “No soy pesimista, Tulio, soy un realista bien informado”. Sea cual sea el caso y si se tiene la posibilidad de estudiar una licenciatura que además permita percibir un salario de clase media —el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi)— considera que el ingreso de la clase media oscila en un promedio de 22 mil pesos mensuales. Partiendo de eso, te presentamos una lista de carreras de pagos considerables.

Cinco profesiones que ofrecen un salario cercano a la clase media

1. Medicina especialista

La medicina ocupa un lugar destacado entre las profesiones más valoradas en México, y los especialistas médicos están entre los profesionales mejor remunerados. Tras completar su formación general y la residencia, los especialistas perciben un ingreso promedio de 35 mil 33 pesos mensuales.

2. Banca, finanzas y seguros

El ámbito financiero ofrece una de las mejores opciones laborales en términos de remuneración. Desempeñarse en bancos, aseguradoras o el área de finanzas proporciona acceso a un entorno dinámico y bien pagado. Los profesionales de este sector tienen un ingreso promedio de 28 mil 336 pesos mensuales.

3. Medicina general

Antes de optar por una especialización, los médicos generales ya disfrutan de ingresos atractivos. Con un promedio de 24 mil 529 pesos mensuales, esta profesión combina la oportunidad de obtener estabilidad económica.

4. Ingeniería en electrónica

La ingeniería electrónica fusiona creatividad y habilidades técnicas para ofrecer soluciones innovadoras en múltiples sectores. Estos profesionales emplean principios de electricidad y electromagnetismo para desarrollar dispositivos que mejoran la vida cotidiana. Su ingreso promedio es de 22 mil 877 pesos mensuales.

5. Ingeniería en electricidad

Enfocada en la generación, transmisión y aplicación de energía eléctrica, esta carrera permite diseñar y gestionar sistemas que optimizan los procesos tecnológicos. Los ingenieros eléctricos son responsables de circuitos y componentes clave en la modernización de diversas industrias. Su salario promedio es de 22 mil 834 pesos mensuales.

