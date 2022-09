Juan Manuel García Ortegón, quien es coordinador general del C5 (Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México), comunicó que desde el pasado 22 de agosto a la fecha se han revisado 47 ambulancias "patito", de las cuales seis se han llevado al corralón, especialmente por la falta de placas para operar como unidades de atención prehospitalaria.

"El operativo ha sido exitoso porque no hemos tenido ni siquiera remolcar demasiadas ambulancias principalmente porque no han salido, y básicamente no hemos tenido reportes de la ciudadanía de quejas por abusos por ambulancias particulares, hemos revisado durante 10 días 47 ambulancias y seis se han llevado a corralón", compartió en conferencia.

Asimismo, García Ortegón señaló que las ambulancias que se han llevado al corralón han sido principalmente por el tema de las placas irregulares, es decir que las han conseguido en el mercado negro, pues son de alguna institución federal y que han llegado a ambulancias particulares.

"También se han detenido a las ambulancias que tienen reportes de malas prácticas se van al corralón y también de las ambulancias que están circulando sin placas y no puede acreditar la propiedad en el momento, estamos siendo muy cuidadosos de solo remolcar ambulancias que no pueden operar, o que ya iniciaron su trámite, o que tienen placas de otros estados. Lo que menos queremos es afectar la operación diaria de ambulancias", detalló.

De esta manera, el C5 invitó a la ciudadanía sólo de ambulancias públicas, llamando al 911:

