Brozo y Loret "pasan" el apagón en Monterrey

En el capítulo 21 de "Latinus", Loret de Mola y Brozo, hacen un análisis sobre el apagón que afectó la semana pasada a varias entidades del norte del país.

"Para muchas industrias el apagón fue peor que el golpe de la pandemia por Covid-19", dice Carlos Loret de Mola a Brozo en la Sultana del Norte.

"Para AMLO todo está bien", le contesta el payaso tenebroso al periodista.

¿Quién sale golpeado con los cuestionamientos a las obras del tren Maya o el aeropuerto por parte de la ASF? El ejército. #BrozoyLoret desde #Monterrey @latinus_us @brozoxmiswebs: https://t.co/Jrm4AfOTgJ pic.twitter.com/JTVuFPrVFi — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) February 24, 2021

Loret de Mola afirmó que no sabe si el Presidente de México es un "mentiroso compulsivo" porque no ve a los 180 mil muertos por la pandemia y minimiza los apagones.

"Hermano, no ves a un presidente que sea capaz de rectificar, no ves a un presidente que sea capaz de escuchar, el que va a pasar a la historia como el principal destructor es él, y, por más que se le dice, se le advierte, no pasa nada", dice el periodista.

Coinciden que la aprobación de la reforma eléctrica de AMLO va a hacer parecer la decisión del Aeropuerto "un juego de niños".

"AMLO será el presidente más caro de la historia", dice Carlos Loret, a lo que Brozo asienta con la cabeza.

En otro tema, se refirieron a los resultados de la cuenta pública presentados por la Auditoría Superior de la Federación y a la actuación de David Colmenares al recular y aceptar que se había equivocado.

"Frente a lo que pasó o el auditor es tonto o es cómplice", dice Carlos Loret de Mola.

Por otro lado, se presentaron las mascotas que ya no aparecen en productos alimenticios y cereales, los cuales portaban carteles de desempleados; lo anterior debido al nuevo etiquetado.

Por último se refirieron a la situación de la llegada de las vacunas y a las declaraciones del presidente sobre la actuación de la ONU.

LS