Bromea Fernández Noroña por desabasto de gasolina

El diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, partió este miércoles a Venezuela para la toma de protesta del presidente Nicolás Maduro y en su escala en Panamá bromeó con que partiría rápido antes de que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, genere ahí desabasto de gasolina.

"Ya me voy a Caracas antes de que el compañero presidente López Obrador genere desabasto hasta en Panamá", escribió en su cuenta de Twitter.

Ya me voy a Caracas antes de que el compañero presidente @lopezobrador_ genere desabasto hasta en Panamá. — Fernández Noroña (@fernandeznorona) 9 de enero de 2019

Noroña estuvo de vacaciones en Nueva York la semana pasada, de donde dijo tendría que regresar antes para acudir a ceremonia donde Maduro tomará de nuevo el mando al frente del gobierno venezolano. Cerca de las 4:30 horas el también activista registró su llegada a la capital venezolana, no sin antes tuitear otro mensaje de crítica al desabasto de combustible que se acusa en varios estados del país.

Por la mañana, Noroña criticó al ex presidente Felipe Calderón Hinojosa cuando éste se refirió al desbasto de gasolina en Michoacán. "Miserable, bañaste en sangre el país, enlutaste familias, no te importó el dolor de Luz María Dávila, quien te reclamó se castigara a los asesinos de sus hijos en Lomas de Salvárcar y nunca más dejaste que se acercara a tu persona", le espetó al ex panista.

JM