Este lunes 1 de septiembre, el noveno mes del año, arranca con lluvias intensas para varias zonas del país, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México.

Este día, el monzón mexicano, en combinación con inestabilidad atmosférica, propiciará lluvias puntuales intensas en Chihuahua, Sinaloa y Nayarit; muy fuertes en Sonora y Durango; así como chubascos y lluvias puntuales fuertes en la península de Baja California . Todas las lluvias con descargas eléctricas.

A su vez, la onda tropical núm. 29 se desplazará sobre el occidente del país, asociada con una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico y en interacción con una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera sobre la Mesa Central, originarán lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas y posibles granizadas en las regiones mencionadas, además del sur del territorio nacional.

Asimismo, se prevé oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en las costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Simultáneamente, un canal de baja presión en el sureste mexicano, en combinación con el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, generarán chubascos y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en dicha región, incluida la península de Yucatán.

Por otra parte, una masa de aire frío proveniente de Estados Unidos reforzará al sistema frontal (núm. 1), que se extenderá con características de estacionario sobre el noreste de México, ocasionando rachas de viento de 40 a 60 km/h, así como un refrescamiento de las temperaturas en entidades del norte y noreste del país, además de lluvias puntuales muy fuertes en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del litoral del Pacífico y del golfo de México, además de la península de Yucatán, con temperaturas que podrían superar los 45 °C en Baja California y Sonora. Finalmente, la onda tropical núm. 28 ha dejado de afectar al país.

Todas las lluvias pronosticadas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo.

Pronóstico de lluvias para hoy 01 de septiembre de 2025:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Chihuahua (centro), Sinaloa (centro y sur) y Nayarit. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Jalisco, Colima, Michoacán (costa), Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y Morelos. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Tabasco, Campeche y Yucatán. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Zacatecas, Aguascalientes y Quintana Roo.

Las lluvias puntuales fuertes a intensas reducirán la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas, asimismo, podrían originar encharcamientos, deslaves, inundaciones y el incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

