Beca Rita Cetina: ¿Cómo digitalizar tus documentos para subirlos a la plataforma?

La Beca Universal de Educación Básica "Rita Cetina" es un programa del Gobierno de México, integrado al plan "Becas para el Bienestar Benito Juárez", que brinda apoyo económico a familias con hijos en educación básica (preescolar, primaria y secundaria) inscritos en escuelas públicas ubicadas en zonas prioritarias.Acude a un cibercafé o a un centro de fotocopiado y solicita el escaneo o, si tienes un scanner, puedes hacerlo tú. Estos documentos deben subirse a la plataforma de solicitud en PDF, JPG o PNG, con un tamaño máximo de 5 M; comparte estas indicaciones con la persona que te ayude a digitalizarlos.