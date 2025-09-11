Jueves, 11 de Septiembre 2025

Beca Rita Cetina: ¿Cómo digitalizar tus documentos para subirlos a la plataforma?

En 2025, la beca inició su implementación con estudiantes de secundaria, con planes de expandirse luego a primaria y preescolar

Las escuelas deben ser públicas y estar situadas en localidades prioritarias. ESPECIAL/GOBIERNO DE MÉXICO

La Beca Universal de Educación Básica “Rita Cetina” es un programa del Gobierno de México, integrado al plan "Becas para el Bienestar Benito Juárez", que brinda apoyo económico a familias con hijos en educación básica (preescolar, primaria y secundaria) inscritos en escuelas públicas ubicadas en zonas prioritarias.

¿A quién está dirigido?

  • Familias que tengan hijos o menores a su cuidado inscritos en niveles de preescolar, primaria o secundaria.
  • Las escuelas deben ser públicas y estar situadas en localidades prioritarias, es decir, zonas con altos niveles de marginación o características especiales.
  • En 2025, la beca inició su implementación con estudiantes de secundaria, con planes de expandirse luego a primaria y preescolar.

¿Cuánto dinero se recibe y cómo funciona?

  • Monto base: mil 900 pesos bimestrales por familia, independientemente del número de estudiantes.
  • Monto adicional: Se otorgan 700 pesos extra por cada estudiante adicional de secundaria en la familia, por lo que, por ejemplo, una familia con dos hijos inscritos recibiría un total de 2 mil 600 pesos 
    Beca Rita Cetina 2025.

¿Cómo puedo digitalizar mis documentos para subirlos a la plataforma?

Acude a un cibercafé o a un centro de fotocopiado y solicita el escaneo o, si tienes un scanner, puedes hacerlo tú. Estos documentos deben subirse a la plataforma de solicitud en PDF, JPG o PNG, con un tamaño máximo de 5 M; comparte estas indicaciones con la persona que te ayude a digitalizarlos.

