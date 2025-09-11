Beca Rita Cetina: ¿Cómo digitalizar tus documentos para subirlos a la plataforma?

La Beca Universal de Educación Básica “Rita Cetina” es un programa del Gobierno de México, integrado al plan "Becas para el Bienestar Benito Juárez", que brinda apoyo económico a familias con hijos en educación básica (preescolar, primaria y secundaria) inscritos en escuelas públicas ubicadas en zonas prioritarias.

¿A quién está dirigido?

Familias que tengan hijos o menores a su cuidado inscritos en niveles de preescolar, primaria o secundaria.

Las escuelas deben ser públicas y estar situadas en localidades prioritarias, es decir, zonas con altos niveles de marginación o características especiales.

En 2025, la beca inició su implementación con estudiantes de secundaria, con planes de expandirse luego a primaria y preescolar.

¿Cuánto dinero se recibe y cómo funciona?

Monto base: mil 900 pesos bimestrales por familia, independientemente del número de estudiantes.

Monto adicional: Se otorgan 700 pesos extra por cada estudiante adicional de secundaria en la familia, por lo que, por ejemplo, una familia con dos hijos inscritos recibiría un total de 2 mil 600 pesos

Beca Rita Cetina 2025.

¿Cómo puedo digitalizar mis documentos para subirlos a la plataforma?

Acude a un cibercafé o a un centro de fotocopiado y solicita el escaneo o, si tienes un scanner, puedes hacerlo tú. Estos documentos deben subirse a la plataforma de solicitud en PDF, JPG o PNG, con un tamaño máximo de 5 M; comparte estas indicaciones con la persona que te ayude a digitalizarlos.

