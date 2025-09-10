El Sistema Sismológico Nacional (SSN) es la institución mexicana encargada de monitorear la actividad sísmica en México en tiempo real: registra, analiza y distribuye información sobre los sismos ocurridos para informar a autoridades y a la población general.

El SSN opera una red de estaciones sismológicas distribuidas por todo el país que envían datos de forma continua y en tiempo real a un centro de análisis para determinar la fecha, hora, magnitud, epicentro y profundidad de los sismos.

Lee también: Sismos de magnitud 4 se presentaron en el sur de México esta madrugada

Temblores registrados 10 de septiembre de 2025

Este 10 de septiembre, se presentó actividad sísmica mayor a la magnitud 4 en estados del sur y oriente de México. A continuación presentamos los sismos más fuertes de lo que va de esta jornada.

MAGNITUD HORA EPICENTRO PROFUNDIDAD 4.0 04:59:45 34 km al sureste de Salina Cruz, Oaxaca 15 km 4.1 11:10:41 80 km al suroeste de Las Choapas, Veracruz 143.1 km 4.3 13:06:42 113 km al sureste de Salina Cruz, Oaxaca 17.3 km

Hasta el momento, las autoridades de las entidades no han reportado afectaciones.

Te recomendamos: Peso mexicano amanece VIGOROSO frente al dólar

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF