Aunque todavía falta tiempo para el siguiente puente o día de descanso obligatorio en 2025, después del que tendrá lugar el 16 de septiembre, en México, muchos ya lo esperan con entusiasmo. Si quieres organizarte con anticipación, este es el momento ideal para agendarlo y hasta preparar las maletas.

¿Cuáles son los puentes o días de descanso obligatorio de 2025?

La Ley Federal del Trabajo (LFT) establece que el quinto puente de 2025 será el correspondiente al 16 de septiembre, fecha en que se conmemora la Independencia de México. Ese año, el día festivo caerá en martes.

El primer día festivo de 2025 fue el miércoles 1 de enero por Año Nuevo. Posteriormente, llegó el primer puente largo del año: del lunes 3 de febrero, cuando se recorrió la conmemoración de la Constitución Mexicana del 5 de febrero, sumándose al fin de semana del 1 y 2. Más adelante, se dio el megapuente por el natalicio de Benito Juárez, que unió el sábado 15, el domingo 16 y el lunes 17 de marzo. Después, el jueves 1 de mayo se tuvo descanso obligatorio por el Día del Trabajo.

El siguiente día de asueto oficial tras el 16 de septiembre será el lunes 17 de noviembre, cuando se recorra la conmemoración del 20 de noviembre por el aniversario de la Revolución Mexicana; y más adelante tendrá lugar el último día festivo y de descanso, con motivo de la Navidad el 25 de diciembre.

Para 2025, los días festivos quedaron de la siguiente manera:

Fecha | Día | Festividad

1 de enero | miércoles | Año Nuevo en México

3 de febrero | lunes | Aniversario de la Constitución

17 de marzo | lunes | Aniversario del natalicio de Benito Juárez

1 de mayo | jueves | Día del Trabajo

16 de septiembre | martes | Día de la Independencia de México

17 de noviembre | lunes | Aniversario de la Revolución

25 de diciembre | jueves | Navidad

Días inhábiles 2025 para bancos

A principios de año, la Comisión Nacional Bancaria y de valores (CNBV) publicó los días oficiales en que los bancos no abrirán en 2025, los cuales son:

I. El 1o de enero.

II. El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero (lunes 3).

III. El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo (lunes 17).

IV. El Jueves y Viernes Santo (17 y 18 de abril).

V. El 1o de mayo (jueves).

VI. El 16 de septiembre (martes).

VIII. El tercer lunes de noviembre en conmemoración de la Revolución Mexicana (lunes 17).

IX. El 12 y 25 de diciembre (Día del empleado bancario, viernes; Navidad, jueves).

X. Los sábados y domingos.

