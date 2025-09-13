¿Cuándo es el primer puente del ciclo escolar 2025-2026? En este día cae

El ciclo escolar 2025-2026 ya está en marcha. Apenas el pasado 1 de septiembre, millones de alumnos de preescolar, primaria y secundaria regresaron a las aulas para comenzar un nuevo año lleno de aprendizajes y actividades. Con ellos, también muchos padres, tutores y trabajadores que siguen el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) retomaron sus rutinas después del periodo vacacional de verano.

Como suele ocurrir en cada ciclo escolar, una de las dudas más comunes entre las familias es saber cuándo llegará el primer puente. Y es que, tras varias semanas de descanso, los estudiantes y trabajadores buscan fechas libres para organizar un viaje, convivir con la familia o simplemente aprovechar un día más de descanso en casa.

De acuerdo con el calendario oficial de la SEP, el primer puente llegará más pronto de lo que muchos piensan. Será el martes 16 de septiembre, fecha marcada como día festivo en México por la conmemoración de la Independencia. Aunque el festejo patrio ocurre la noche del 15 de septiembre, el descanso laboral y escolar corresponde al día 16, tal como lo establece la Ley Federal del Trabajo (LFT), que considera esta jornada como de asueto obligatorio.

Esto significa que apenas unos días después de haber iniciado el ciclo escolar, alumnos y docentes tendrán un respiro para disfrutar de un merecido descanso. En esta ocasión, el puente caerá en martes, lo que permitirá enlazar el fin de semana con un día adicional de reposo, dependiendo de los horarios de cada familia y las posibilidades de sus centros laborales y si no, al menos se descansa un día entre semana.

El 16 de septiembre es una de las fechas más importantes para la historia de México, pues recuerda el inicio del movimiento de Independencia en 1810. Por esa razón, además del descanso oficial, en todo el país se realizan celebraciones como el tradicional Grito de Independencia, desfiles cívico-militares y actos culturales que reafirman la identidad nacional.

Para quienes buscan aprovechar este puente, existen diferentes alternativas. Algunas familias optan por quedarse en casa para descansar, mientras que otras pueden planear una escapada corta a destinos cercanos. Septiembre, al ser temporada baja en turismo, también ofrece la oportunidad de encontrar precios accesibles en hospedaje y transporte.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Lee además: Profeco revela marcas de queso americano que CUMPLEN con lo que prometen

OF