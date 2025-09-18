31 Minutos llegará al Tiny Desk; se estrena en esta fecha

NPR Music celebra la quinta edición de "El Tiny", una serie de conciertos con su formato icónico con preferencia por lo acústico, instrumental e íntimo dedicados a la música latina para celebrar el Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos. La serie de conciertos comenzó el pasado 15 de septiembre y terminará el 15 de octubre con 11 artistas que demuestran la diversidad y la influencia global de la música latina.

La serie de conciertos comenzó con el performance de Fito Paez, el músico argentino de rock. Sin embargo, el cartel del 2025 busca establecer puentes entre generaciones y llevar al mismo escenario a leyendas como Paez con artistas emergentes a lo largo de América.

A continuación te mostramos un listado con todos los artistas que participarán de este formado en su orden de aparición:

Fito Páez (Argentina)

Luiza Brina (Brasil)

Lido Pimienta (Colombia)

Carlos Vives (Colombia)

Chuwi (Puerto Rico)

Adrián Quesada (Texas, USA)

Rubio (Chile)

31 Minutos (Chile)

Macario Martínez (México)

Gloria Estefan (Cuba)

Silvana Estrada (México)

La quinta edición de "El Tiny" coincide con el aniversario número quince de Alt Latino, una plataforma vital para la representación latina en música, arte y "storytelling" en Estados Unidos.

¿Cuándo se estrenará el Tiny Desk de 31 Minutos?

El lunes 6 de octubre se podrá disfrutar el concierto de 31 Minutos en este formato icónico que ha conseguido a muchos adeptos a lo largo de los años. Dos días después se estrenará el concierto de Macario Martínez, el único artista mexicano en la alineación y que ha tenido un reciente crecimiento luego de que su música llegara a millones de personas a través de TikTok, luego de que fuese barrendero con un importante talento musical.

Los videos los suele subir la radio a través de su canal oficial de YouTube.

