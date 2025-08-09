La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez emitipo un aviso oficial para todos los interesados en saber sobre los apoyos para estudiantes: el buscador de estatus de las becas Benito Juárez y Rita Cetina se encuentra en mantenimiento hasta nuevo aviso.

Este buscador digital, utilizado por miles de beneficiarios para verificar el avance de sus apoyos, estará temporalmente fuera de servicio, por lo que piden a la población a evitar acceder mediante enlaces no oficiales.

Fue a través de los perfiles de @avisosbienestar que se advirtió que no se deben compartir datos personales en páginas o perfiles no autorizados, ya que podrían ser utilizados para cometer fraudes o robo de identidad. Los beneficiarios deben mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales de las Becas Benito Juárez, Rita Cetina, y del Banco del Bienestar, así como de la propia Secretaría del Bienestar.

⚠️ El buscador de estatus de las Becas Benito Juárez está en mantenimiento.

❌ No compartas tus datos en páginas no oficiales.

�� Ubica tu oficina aquí: https://t.co/aXk8VXhxmv

Esta página no pertenece al Gobierno de México. pic.twitter.com/Xj43T5hMLB— Avisos Bienestar (@avisosbienestar) August 9, 2025

Este aviso aplica a todos los programas de apoyo económico, incluyendo:

Beca Universal para Educación Media Superior

Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina

Beca de Educación Superior Benito Juárez

Mientras el buscador de estatus esté fuera de servicio, la única forma segura de resolver dudas es acudir directamente a las oficinas de atención. Los interesados pueden encontrar la sede más cercana en el portal oficial: buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/sedes-atencion.

En estas oficinas, el personal puede orientar sobre:

Fechas de pago de las Becas Benito Juárez

Entrega y reposición de tarjetas del Banco del Bienestar

Cambios de plantel o actualización de datos

Situaciones relacionadas con depósitos pendientes

La Coordinación Nacional de Becas señala que todos los trámites son gratuitos y que los pagos se realizan de forma directa, sin intermediarios, a través de depósito en cuenta o en la tarjeta del banco del Bienestar. Ante cualquier mensaje, llamada o correo sospechoso solicitando datos personales o bancarios, se recomienda no responder y reportar el intento de fraude.

El objetivo de este llamado es proteger a los beneficiarios de engaños y garantizar que los recursos lleguen de forma segura a estudiantes y familias. El organismo también insistió en que los interesados deben mantenerse atentos a los avisos sobre la reactivación del buscador de estatus y no dejarse llevar por información no confirmada.

Las Becas Benito Juárez y Rita Cetina son de los programas más importantes del Gobierno de México para evitar la deserción escolar, por lo que se busca que cada beneficiario reciba su apoyo en tiempo y forma, siempre con la seguridad y transparencia que exige el programa.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF