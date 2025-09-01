Pensión IMSS: ¿A quiénes les pagan desde hoy el dinero de septiembre 2025?

Hoy lunes 1 inicia un nuevo mes, y con ello, miles de personas afiliadas a la pensión IMSS se preparan para recibir el pago correspondiente a su pensión de septiembre de 2025. Este beneficio es un derecho adquirido por todos los trabajadores mexicanos inscritos en el instituto, y garantiza protección en situaciones como accidentes laborales, enfermedades o al llegar a la etapa de retiro, a partir de los 60 años.

Como ocurre habitualmente, las dudas más frecuentes entre los beneficiarios giran en torno a la fecha exacta del depósito. De acuerdo con el calendario oficial del Instituto Mexicano del Seguro Social, el pago se realiza el primer día hábil de cada mes, salvo que coincida con un día no laboral.

En este caso, el 1 de septiembre cae hoy lunes, un día laboral conforme a lo establecido por la Ley Federal del Trabajo (LFT). Por ello, los pensionados recibirán su pago este mismo lunes, sin modificaciones en la fecha programada.

Lo más recomendable es que los beneficiarios de la pensión IMSS se mantengan atentos a los canales oficiales de comunicación de la institución, como su página web y redes sociales, ya que únicamente a través de estos medios se publicarán los avisos oficiales relacionados con las fechas de pago, sobre todo en caso de cambios.

¿Quiénes reciben la Pensión IMSS?

Según la información publicada en su página oficial, el IMSS define la pensión como una "prestación económica destinada a proteger al trabajador al ocurrirle un accidente de trabajo, al padecer una enfermedad o accidente no laborales, o al cumplir al menos 60 años de edad".

El IMSS señala que las pensiones se dividen en 3 grupos de beneficiarios, los cuales son:

Las pensiones para el asegurado relacionadas con la edad, comprenden cesantía en edad avanzada, vejez y retiro anticipado. Las pensiones para el trabajador al ocurrirle un accidente de trabajo o padecer una enfermedad, que comprenden incapacidad permanente, parcial, o total, e invalidez. Las pensiones para los beneficiarios de un trabajador o pensionado, al momento de su muerte, comprenden viudez, orfandad y ascendientes.

Estas son las personas que deben conocer entonces que el pago de septiembre de 2025 será a partir de hoy lunes 1 de septiembre.

