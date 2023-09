Beca Benito Juárez 2023: Estas son las fechas para consultar los resultados

Si aún no has registrado a tus hijos al apoyo económico para alumnos de nivel básico y eres estudiante de media superior y superior y tampoco te has inscrito debes saber que aún quedan dos semanas para el registro pero únicamente para algunos estados de la República.

Del 18 al 23 de septiembre está abierto el registro para Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Veracruz

y Tlaxcala.

Mientras que del 24 al 30 de septiembre el registro se abrirá para los siguientes estados

Baja California

Durango

Morelos

Estado de México

Nuevo León

San Luis Potosí

Sinaloa

Zacatecas

Los registros no han terminado pero están próximos a hacerlo y seguramente te estarás preguntado cuándo podrás consultar los resultados y saber si serás beneficiario, pues aquí te lo contamos.

¿Cuándo sales los resultados de la Beca Benito Juárez 2023?

Constará de dos fases, la primera será para conocer si el estudiante cumplió con los requisitos para ser acreedor de la beca, si el solicitante aprobó entonces los padres de familia deberán dar seguimiento al resultado mediante la herramienta digital llamada Buscador de Folios.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) explicó mediante un comunicado que las personas que aprueben la primera fase serán notificadas vía correo electrónico para presentarse en la fecha, hora y oficina de atención para continuar el proceso.

Finalmente, los resultados finales, es decir, en la segunda fase se darán a conocer una vez que la CNBBBJ haya analizado y cotejado la documentación recibida en la primer fase y en la segunda quincena de diciembre de 2023 podrán saber quiénes son aquellos que ingresarán al programa Becas Benito Juárez 2023-2024.

Podrás conocer el resultado ingresando al Buscador de Folios o Buscador de Estatus.

