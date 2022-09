Beatriz Paredes se apunta como aspirante presidencial; pide mantener la alianza opositora

Para que el país no tenga un retroceso democrático se requiere conformar un frente nacional opositor a Morena, aseguró la senadora Beatriz Paredes Rangel, quien dijo que para que el frente funcione es necesario que, además de los partidos, se sumen la sociedad civil, sindicatos y cámaras empresariales.

Durante una conferencia organizada por la agrupación política Confío en México, la legisladora priista llamó a apostar por el diálogo para resolver las diferencias que haya al interior de la alianza.

"Estoy decidida para luchar por la candidatura presidencial al interior de la alianza"

“La alianza es muy importante y refleja el sentido común de los demócratas que están en las organizaciones partidistas. Que se renueve el diálogo, creo que mientras haya diálogo se pueden superar los problemas”, dijo.

De visita en Guadalajara y ante unos dos mil asistentes a la conferencia que impartió, Paredes Rangel reiteró su interés en buscar la candidatura presidencial por la alianza opositora.

“Estoy decidida para luchar por la candidatura presidencial al interior de la alianza, para construir un gran frente nacional opositor con la sociedad civil. He expresado mi decisión, mi entusiasmo y tengo las soluciones dialogadas indispensablemente construidas con la sociedad para que México supere los problemas que tiene”, aseveró.

EL INFORMADOR / C. Zepeda

La ex presidenta nacional del PRI evadió pronunciarse sobre el actuar de Alejandro Moreno Cárdenas “Alito”, actual dirigente del partido, cuestionado por su respaldo a mantener al ejército en las calles.

“Lo que importa, más que estar discutiendo sobre el destino de Alito, es que nos demos cuenta de que estamos viviendo un momento delicado en el país. Siempre hay que tener una voluntad aliancista mientras haya disposición al diálogo”, refirió.

La priista destacó el aporte histórico que ha dado Jalisco al país y sostuvo que en la actual “época oscura”, desde el Estado se puede empujar para recuperar la claridad.

La senadora convocó a liderazgos del PAN, PRI y PRD; asistieron los ex gobernadores Francisco Ramírez Acuña y Carlos Rivera Aceves. Las presidentas estatales del PAN Diana González y del PRD Natalia Juárez; Omar Hernández secretario general del PRI. También ex funcionarios estatales como Arturo Zamora, Roberto López Lara, Miguel Castro, Eduardo Almaguer, Rafael González Pimienta; Salvador Rizo. Los ex diputados Trinidad Padilla, Idolina Cosío, Ramiro Hernández, Patricia Retamoza, Luis Córdova. Las actuales diputadas locales Hortensia Noroña, Mirelle Montes y el diputado Hugo Contreras. Los regidores Fernando Garza, Sofía García, Oswaldo Bañales; entre otros.

Urge replantear la estrategia nacional de seguridad

Reforzar a las policías estatales y municipales debe ser prioridad si en realidad se busca mejorar las condiciones de seguridad en el país, señaló la senadora, Beatriz Paredes Rangel, afirmó que fracasó la estrategia de “abrazos, no balazos” del Gobierno Federal y planteó que debe ajustarla para dar mayor capacitación y equipamiento a las corporaciones locales.

“Es necesaria una reestructuración general de la estrategia de seguridad con respaldo efectivo definitivo de la Federación a los Estados y municipios, con el uso de alta tecnología para revisar carreteras y caminos; identificar cuando haya convoyes. Es una tarea compleja en la que es indispensable que haya un diseño federalista de cooperación entre los tres órdenes de gobierno”, argumentó.

Subrayó a la educación como un pilar elemental para el desarrollo del país, y manifestó su respaldo a la autonomía universitaria sin trabas. Planteó que se debe escuchar a los jóvenes, procurarles oportunidades de desarrollo y no sólo darles apoyos a corto plazo para tenerlos dependientes.

Paredes Rangel pidió que desde los Estados se impulse el reforzamiento del federalismo y advirtió que el riesgo del centralismo es que asfixie al país.

Por su parte, Salvador Cosío Gaona, presidente de Confío en México, destacó la trayectoria de la senadora a la que calificó como una líder cuya voz es necesaria para el país.

GC