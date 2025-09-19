Tarjeta LineUp Banamex: ¿Qué beneficios ofrece para los amantes de conciertos?

¡Atención, fanáticos de los conciertos y espectáculos! Sus peticiones han sido escuchadas. Este viernes 19 de septiembre, Banamex anunció la llegada de su nueva tarjeta de crédito “LineUp”, en colaboración con Ocensa y Visa, ideal para los amantes de la música y los escenarios .

Diseñada especialmente para la generación Z, esta tarjeta promete revolucionar la experiencia de compra y venta de boletos para conciertos, shows, festivales y todo tipo de eventos de entretenimiento.

Más que un instrumento de pago, la tarjeta de crédito LineUp busca ser un medio mediante el cual los verdaderos fanáticos de shows en vivo puedan acceder a preventas exclusivas y beneficios especiales que les permitan disfrutar cada parte de su proceso de compra.

Entre sus principales ventajas se encuentra la posibilidad de recibir 2x1 en boletos para eventos seleccionados al obtener la tarjeta y en cada aniversario.

Además, los tarjetahabientes podrán comprar entradas para sus shows favoritos hasta tres días antes de la venta general.

Dentro de todas las ventajas que ofrece, la tarjeta también permite acumular “Puntos LineUp”: por cada 10 pesos de compra se acumula un punto, que puede canjearse en Ticketmaster y en la página oficial de LineUp.

Asimismo, como bono de bienvenida, B anamex regala 17 mil puntos si se realiza un gasto de al menos 50 mil pesos durante los primeros tres meses.

Al igual que cualquier otra tarjeta, la LineUp se otorgará de manera física, con un plástico que, para mayor seguridad, no contendrá el número de tarjeta ni el CVV impresos, los cuales deberán consultarse directamente en la app móvil.

La tarjeta también permite compras con su versión digital y hasta tres pagos sin contacto al día, con un monto total acumulado de mil 500 pesos.

Dentro del ecosistema Banamex, también se pueden obtener beneficios adicionales, como retiros de efectivo sin comisión, diferir compras a una tasa preferencial o incrementar la línea de crédito.

De acuerdo con la página de Banamex, estos son los costos asociados a la tarjeta:

CAT Promedio: 87.6% sin IVA. Indicador para comparar el costo de productos de crédito.

Anualidad: 1,230 pesos (sin IVA).

Penalización por pago tardío: 399 pesos.

Disposición de efectivo: 5% sobre el monto retirado.

Con esto, Banamex reafirma su posición en el mercado como una de las instituciones bancarias líderes en mejorar el acceso a entretenimiento en vivo.

