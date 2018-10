Balean casa de alcalde electo de Cuernavaca, Morelos

El alcalde electo de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, denunció que durante la madrugada de este martes, sujetos desconocidos dispararon en varias ocasiones contra su vivienda, por lo que analiza presentar la denuncia ante la Fiscalía General del Estado.

Los hechos ocurrieron después de la medianoche y según Villalobos Adán "Lobito", escuchó al menos seis disparos de arma de fuego pero solo encontró tres marcas en el portón de entrada a su domicilio, ubicado en la colonia Palmira, a unas siete cuadras de avenida principal donde están instaladas las cámaras del C5, por lo que exigió a las autoridades estatales ubicar a los responsables.

"Dadas las circunstancias en las que nos encontramos tenía pensado pedir ayuda a la Marina, por eso voy a analizar si mi agenda me lo permite acudo a presentar la denuncia", dijo Villalobos Adán.

Solicitó a las autoridades competentes una inmediata investigación sobre lo ocurrido y a la Comisión Estatal de Seguridad Pública que informe quiénes fueron y en qué viajaban, porque a escasos metros del fraccionamiento se encuentran las cámaras de video vigilancia.

Aclaró que al momento no ha iniciado la denuncia correspondiente porque tenía una reunión con comerciantes del Centro Histórico y posteriormente se trasladaría a la Marina a hacer del conocimiento de los hechos.

Por la noche, dijo, si el tiempo se lo permite, acudirá a la Fiscalía General y dejó en claro que no sabe de dónde proviene ese ataque porque no le debe nada a nadie, aunque no descartó que la agresión pudiera haber surgido de personas que quieren confrontarlo con el gobernador Cuauhtémoc Blanco, de quien fue tajante en observar: "no tengo problema con él, mis respetos y mi mano sigue tendida para trabajar a favor de los ciudadanos".

Sobre los hechos, la Fiscalía General del Estado informó que los disparos de arma de fuego se realizaron al filo de las 01:15 horas de este martes, por lo que agentes de la Policía de Investigación Criminal y de la Coordinación General de Servicios Periciales acudieron al lugar para iniciar las investigaciones correspondientes.

En un comunicado, la Fiscalía precisó que el hermano del alcalde electo presentó la denuncia ante la Fiscalía General, y se dispuso conceder medidas de protección por parte de la Institución.

Dijo que en las inmediaciones del domicilio se ubica un sensor de reconocimiento de placas de circulación, para la detección de vehículos con reporte de robo que circulen por la zona y no una cámara de video-vigilancia como se ha señalado.

Finalmente, la dependencia expuso que mantiene coordinación con las autoridades de la Comisión Estatal de Seguridad a fin de contar con las imágenes de las cámaras de seguridad ubicadas en la zona y operadas a través del Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C5) y con ello avanzar en las pesquisas realizadas.

LS