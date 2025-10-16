Estados Unidos revoca visa a Héctor Astudillo, exgobernador de Guerrero

El exgobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, confirmó que el Gobierno de Estados Unidos le revocó su visa el pasado 31 de julio, decisión de la cual, aseguró, no ha recibido explicación alguna.

En entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, el también exmandatario priista relató que fue notificado por correo electrónico sobre la revocación del documento por parte del Departamento de Estado norteamericano, sin que se precisaran los motivos. “Efectivamente, me fue revocada la visa hace dos meses y medio, con fecha 31 de julio. De acuerdo con un correo electrónico que llegó”, explicó.

Astudillo señaló que ha intentado obtener más información sobre la medida, pero no ha tenido respuesta. “No he tenido información del porqué. He tratado de conocer las razones y no he tenido mayor información”, afirmó.

El exgobernador lamentó que la noticia se haya filtrado y calificó la difusión como parte de una “guerra sucia” en su contra. “Yo no tengo nada que ocultar, he sido un hombre público y quiero hacerlo público, como también rechazar informaciones dolosas, viles y miserables que se han hecho sobre mi persona”, declaró.

El exmandatario aseguró que ya entregó su visa como le fue solicitado e inició el proceso para recuperarla, pues mantenía el documento desde hace 37 años, periodo en el que lo utilizó para trabajar, estudiar y vacacionar.

