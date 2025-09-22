La embajada del Estado de Palestina en México agradeció a la Presidenta Claudia Sheinbaum su posicionamiento ante el conflicto armado en Gaza.

En el marco de la participación del canciller Juan Ramón de la Fuente en la 80 Asamblea General de las Naciones Unidas, esta mañana, la Mandataria indicó que la postura de México es de "paz" y de reconocimiento a los estados de Israel y Palestina.

Asimismo, calificó de "genocidio" la ofensiva militar israelí en Gaza, e hizo un llamado para detenerlo:

"Y todo el posicionamiento, de acuerdo con la comunidad internacional, es de que pare este genocidio en Gaza; esa es nuestra posición. Y, por supuesto, el reconocimiento de los dos estados, del Estado de Israel y el Estado palestino, y que no puede haber una agresión a la población civil como la que está habiendo en este momento" , expresó la Presidenta.

Ante este hecho, la Embajada Palestina en nuestro país celebró la posición del Gobierno de México "por llamar las cosas por su nombre: lo que ocurre en Gaza es un genocidio. Nombrarlo es un acto de verdad, y la verdad es el primer paso hacia la justicia".

Las declaraciones de Sheinbaum ocurren luego de que varios países, entre ellos el Reino Unido, Australia y Canadá (tradicionalmente aliados de Israel), reconocieran el Estado palestino.

La ofensiva militar de Israel contra el enclave ha dejado hasta ahora a más de 65 mil 200 palestinos muertos, de los cuales más de 19 mil eran niños.

