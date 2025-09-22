Sheinbaum reacciona a la cancelación del programa de Jimmy Kimmel

Esta mañana, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue cuestionada acerca de la cancelación del how del famoso presentador estadounidense Jimmy Kimmel. La situación ha sido ampliamente comentada en medios en Estados Unidos debido a que se señala que la cancelación surgió por una enemistad con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En su conferencia mañanera de este lunes 22 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre la cancelación de programas que critican a la administración de Trump.

"Nuestra opinión siempre, aquí y en el mundo entero, es la libertad de expresión, siempre. Hasta ahí", se limitó a expresar.

Casa Blanca niega presión para suspender programa de Jimmy Kimmel

La Casa Blanca negó que ejerciera presión para lograr que se suspendiera el programa del cómico de Kimmel a causa de los comentarios realizados por este a cuenta del asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk.

"La decisión de despedir a Jimmy Kimmel y cancelar su programa fue tomada por los ejecutivos de ABC, como se ha informado, y puedo asegurarles que no fue una decisión de la Casa Blanca. El presidente de los Estados Unidos no ejerció ninguna presión", aseguró en una entrevista con la cadena Fox News la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Leavitt aseguró que ella estaba con Trump cuando se conoció la noticia durante la visita de Estado del republicano al Reino Unido esta pasada semana y afirmó que fue ella misma la que le informó sobre lo sucedido, "ya que él desconocía lo que estaba ocurriendo".

Trump aseguró que el despido de Jimmy Kimmel Trump se debió a la "falta de talento".

