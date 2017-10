Avalan Ley de Ingresos; atoran fiscal electoral

El pleno del Senado de la República aprobó en lo general –con 90 votos a favor y 29 en contra– la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2018, sin ningún cambio, pero los legisladores no lograron destrabar el caso del despido del titular de la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).

Para 2018 se prevé obtener ingresos totales por cinco billones 279 mil 667 millones de pesos, es decir una bolsa adicional de recursos por 43 mil 291 millones de pesos que servirán para la reconstrucción por los sismos de septiembre.

Luego de que las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y Estudios Legislativos Segunda aprobara la minuta con proyecto de decreto de la LIF para el ejercicio fiscal del próximo año y de tres horas de posicionamientos de los grupos parlamentarios, senadores del PT, PRD y algunos del PAN expresaron que su sentido del voto sería en contra al argumentar que no se resuelve el problema de fondo del bajo crecimiento y alta deuda que contrasta con el discurso oficial.

También aprobaron mantener el superávit primario en las finanzas públicas que propuso el Ejecutivo en la iniciativa original para que el Gobierno ya no se endeude para pagar intereses de la deuda.

Al cierre de esta edición, los senadores discutían los artículos reservados.

Sin embargo, los grupos parlamentarios siguen entrampados en la búsqueda de un acuerdo para definir el método por medio del cual objetarán o no la destitución del ex titular de la Fepade, Santiago Nieto. No obstante, PAN, PT y PRD afirmaron que no detendrán los trabajos de la Cámara alta.

El PRI, PAN, PT, PRD, PVEM fueron convocados por la Junta de Coordinación Política a una reunión, pero los grupos no se presentaron.

TIPO DE CAMBIO

Dólar y barril

En la aprobación, por mayoría, de la Ley de Ingresos de la Federación, los senadores avalaron los cambios que se hicieron en la Cámara de Diputados de elevar el tipo de cambio de 18.10 a 18.40 pesos por dólar y un precio del petróleo más alto de 46 a 48.50 dólares por barril.

