Aureoles llevará ante la SCJN controversia por superdelegados

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, anunció que presentará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), un recurso de controversia constitucional por la designación de la figura de superdelegados federales.

"De no hacerlo (interponer la controversia constitucional) estaría incurriendo yo en una grave omisión al pacto federal", señaló.

Aureoles Conejo explicó que "no puede haber una autoridad paralela en los gobiernos estatales; menos cuando hay un gobernador que fue electo y legitimado, y con esa figura (superdelegado) invadir competencias y facultades porque en la práctica lo que se está haciendo es instalar una autoridad paralela".

Para Silvano Aureoles, la designación de esa figura por parte del gobierno federal no es un tema menor, ya que pone a prueba a las instituciones ante una ruta y acciones legales, así como actos, que ponen en riesgo la soberanía del Estado y la vida de la República federal.

"No volveré a convocar a ninguna sesión de seguridad como la que el día de ayer. Se hizo por cortesía y plena disposición a colaborar con el gobierno de la República, pero no volverá a suceder; no volveré a convocar a una sesión de esta naturaleza porque no hay las facultades", advirtió.

El gobernador michoacano señaló que una vez que revisó lo que establece la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la figura del llamado superdelegado, habla de atribuciones sólo en los programas de desarrollo.

"Sin embargo, los señores se han atrevido a girar sendos oficios donde están convocando a los fiscales, cuerpos de seguridad, comandantes, no sólo en el ámbito estatal sino también regional", acusó.

Ante medios de comunicación, Aureoles sostuvo que en materia de seguridad los temas son muy delicados "y no podemos estar convocando a personas que no sabemos quienes son".

"Hemos revisado y nos han contestado del Centro de Control de Confianza que no tienen registro alguno de que estos cumplan con el perfil. Por esa razón no participará nadie del Gobierno del Estado en estas convocatorias", reiteró.

El mandatario michoacano adelantó que cuando alguien designa a una persona que no tiene el perfil, se hace acreedor a una pena de hasta ocho años de cárcel.

"No vamos a desatender ninguno de los temas en materia de seguridad pública. Seguiremos trabajando en coordinación plena con Marina, Ejército y todas las instituciones involucradas, atendiendo todo lo que nos mandata la ley", destacó.

Expuso que no dejarán de trabajar todos los días para garantizar la seguridad de los michoacanos.

"Lo que hoy estamos visualizando no es sólo una invasión de competencias, sino un intento de avasallamiento de los poderes legalmente constituidos", denuncio.

Silvano Aureoles denunció que se nota mucho deseo (del gobierno federal) por regresar al centralismo mas viejo y rancio de la historia del país.

"Lo que hoy está en duda son las facultades que tiene un solo delegado que asume funciones como si fuera Ejecutivo de una entidad, invadiendo el ámbito competencial de una autoridad local debidamente constituida", agregó.

Finalmente aclaró que sus señalamientos y la controversia constitucional no son producto de una confrontación con la Federación, porque la controversia es en contra de una ley que fue aprobada por la Cámara de Diputados y no es una demanda para el titular del Ejecutivo.

"No es un tema de arranque, una provocación o un desafío. Es una facultad de defender mis responsabilidades. No habrá de mi parte una postura beligerante, retadora o que implique abandonar mis responsabilidades; todo lo contrario, seguiremos trabajando y atendiendo nuestras responsabilidades, coordinados con el gobierno federal, siempre y cuando esto no sea a cambio de una sumisión, de un avasallamiento o de una invasión de competencias como se está dejando ver", destacó.

