Aumentan afectaciones a mexicanos por redadas del ICE, advierte activista

La amenaza de las redadas y deportaciones alentadas por la administración del presidente Donald Trump tiene atemorizados a miles de mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos y ya se registran casos de ausentismo en los trabajos por el riesgo a ser deportados; señaló Ramón Becerra, asesor de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations).

El activista detalló que a través de la agrupación sindical ofrecen apoyo a los migrantes con asesorías legales y orientación sobre como proceder en caso de estar en medio de una redada del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés). Destacó el papel de las iglesias y ministros religiosos que se han convertido en unos de los principales aliados para la lucha migrante.

“Está afectando a las familias bastante, no salen de sus casas, llaman a las iglesias y ellos nos llaman a nosotros. En muchos casos las familias se quedan viviendo en las iglesias que los ayudan”, comentó.

El líder sindical consideró que las autoridades mexicanas sí han dado apoyo a los migrantes a través de la red de consulados.

Ramón Becerra visitó el Congreso de Jalisco donde la Junta de Coordinación Política le entregó un reconocimiento por su lucha en favor de los trabajadores migrantes indocumentados. El activista agradeció y dedicó el reconocimiento a los miles de luchadores y trabajadores, a las personas que están escondiéndose en sus casas ante la amenaza de la deportación.

La American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations es la mayor central obrera de los Estados Unidos y Canadá.

