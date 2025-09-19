Así luce hoy Sara, la "bebé milagro" que sobrevivió al sismo de 1985 | FOTOS

El 19 de septiembre de 1895 ocurrió el terremoto más fuerte y significativo de México , el cual afectó principalmente las zonas centro, sur y occidente del país, en particular a la Ciudad de México, donde se percibió a las 07:19 a.m. Este sismo superó en intensidad y en daños al registrado en 1957, que hasta entonces había sido el más notable en la ciudad.

El entonces Distrito Federal (DF), se vio gravemente afectado por el siniestro, causando caos y destrucción en la ciudad, y obligando a los ciudadanos a auto-organizarse en el rescate y asistencia de las víctimas, debido a la falta de protocolos del gobierno.

No se sabe con precisión el número de muertos y heridos , sin embargo, se estima que hubo alrededor de 3 mil 192 fallecidos, aunque se cree que fueron miles más.

Una “bebé milagro” que sobrevivió al sismo

El Hospital Juárez, ubicado en la Colonia Centro del DF, colapsó por completo durante el sismo, dejando a muchas personas atrapadas entre los escombros. Una de ellas fue Sara Valencia, una bebé recién nacida cuya madre falleció al colapso del hospital.

Tras permanecer una semana bajo las ruinas del Hospital Juárez, Sara fue rescatada por Gerardo Reyes, de 17 años, quien formaba parte de un grupo de jóvenes voluntarios que se adentraron en los escombros del edificio.

“Me rescata el señor Gerardo, es un topo a quien tuve el gusto de conocer. No tiene mucho, fue hace unos meses y me dijo cuando me encontraron dentro de los escombros del hospital, yo tenía una herida en la cabeza. De hecho, el cráneo estaba completamente abierto y solamente tenía una mallita que cubría la masa encefálica. Tengo heridas en la pierna derecha, de una varilla me imagino. Había dos varillas atravesando mi espalda. Entonces es un verdadero milagro que esté 40 años después con ustedes”, relató Sara.

Sara Valencia Corona vive el Tlaxcala, donde fue criada por sus abuelos paternos tras perder a su madre en el terremoto. Afortunadamente, su padre y su hermano tres años mayor, se salvaron gracias a que regresaron a su casa por una pañalera. No obstante, su padre rehízo su vida y solo se llevó a su hijo a vivir con él.

Sara relata que su infancia estuvo marcada por adversidades económicas y la ausencia de sus padres:

“Para mí, mis abuelitos eran mis papás, y me enteré de que no, que mi mamá lamentablemente había fallecido. Ya me contaron que las heridas eran a causa del derrumbe del hospital. Yo tenía como 5 o 6 años, a esa edad, es muy difícil de entender, porque no te acuerdas de nada”, explicó.

Sus abuelos paternos, de 63 y 65 años, se hicieron cargo de ella y, para asegurar su salud, la llevaron al Instituto Nacional de Pediatría hasta que la pequeña tuvo 12 años. Los abuelos fallecieron por causas naturales a los 100 y 98 años de edad en 2020.

“Mi papá, lamentablemente por la muerte de mi mamá, por el shock de llegar y ver el edificio derrumbado, me cuentan, estaba muy mal. Entonces me entregan a mis abuelitos paternos, ellos son los que recogen, aprenden a curarme porque todavía tenía las heridas y el Instituto me entrega con ellos, pero legalmente no sé a nombre de quién estoy registrada”.

Hoy en día, Sara está felizmente casada y con una hija de 13 años. A pesar de la precariedad de su niñez, supo salir adelante y superar sus obstáculos médicos y económicos.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL