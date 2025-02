El Consejo Mexicano de Comercio Exterior, Comce Occidente, estimó que este año las exportaciones podrían caer hasta un 10 por ciento debido a los aranceles impuestos por la administración de Donald Trump.

Miguel Ángel Landeros, presidente de Comce, comentó que inclusive algunas empresas han contemplado trasladarse a Estados Unidos.

“Algunas empresas están viendo que se van a recortar impuestos allá y su mercado principal está allá, pero son los mínimas”, abundó.

Miguel Ángel Landeros dijo que México no puede quedarse e brazos cruzados y las pymes deben considerar crear consorcios empresariales.

“También es buscar negociar con nuestras partes cómo nos compartimos el arancel para amortiguar el impacto porque a las dos partes nos conviene”, subrayó.

El dirigente del sector exportador comentó que es necesario buscar otros mercados, pero Estados Unidos sigue siendo el principal destino de las exportaciones de México.

“No podemos desestimar que nuestro mercado más importante del mundo es Estados Unidos, no lo vamos a soltar así, es el mercado de consumo más grande del mundo, pero ellos pueden soportar este golpe mejor que nosotros”, aclaró.

Miguel Ángel Landeros reiteró su llamado a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para que considere suavizar los impuestos que tengan que ver con los sectores que serán afectados por los aranceles para poder competir.

“El Plan México que se presentó no ajusta, eso no puede ser la respuesta ni B, ni C, no ajusta tiene que haber una estrategia enfocada en estos sectores”, subrayó.

También pidió nombrar a un negociador con experiencia probada para la renegociación del T-MEC entre México, Estados Unidos y Canadá que se estima realizar en el 2026.

SV