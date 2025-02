Ante la imposición de aranceles del 25% a México y Canadá por parte del gobierno estadounidense encabezado por Donald Trump, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció el día de hoy en redes sociales a través de un video, en el cual no solo expone las consecuencias perjudiciales que la nueva medida tendrá en los estadounidenses, además señaló que el gobierno del país es el responsable de la crisis de fentanilo, pues no ha realizado campañas para reducir su consumo e incluso son sus armerías las que facilitan armas a los grupos delictivos que transportan el fentanilo y otras drogas a su territorio.

“Si en algún lugar existe tal alianza es en las armerías de los Estados Unidos que venden armas de alto poder, sí, de alto poder, que son de uso exclusivo del ejército, de ellos, a estos grupos criminales” , dijo la Mandataria al exponer el documento donde el Departamento de Justicia reconoce que el 74% de las armas que usa la delincuencia organizada en México proviene de forma ilegal de la industria militar estadounidense.

"Ahora, si el gobierno de Estados Unidos y sus agencias quisieran atender el grave consumo de fentanilo en su país por qué no empieza combatiendo la venta de estupefacientes en las calles de sus principales ciudades (…) ¿Por qué no ponen toda su inteligencia a trabajar para detectar a los grupos delictivos que venden fentanilo en su territorio?".

"Según esto una de las razones para poner este arancel es por el fentanilo que entra de México a los Estados Unidos y que enferma y provoca muertes por sobredosis, pero aún más irresponsable, terriblemente irresponsable, es que la Casa Blanca emite un documento donde dice que hay vínculos entre el Gobierno de México y la delincuencia organizada".

Sheinbaum reiteró su rechazo categórico a las acusaciones de la Casa Blanca, las cuales sugieren alianzas entre el Gobierno mexicano y grupos delictivos.

“La soberanía NO ESTÁ A LA VENTA”

En su video, Sheinbaum se mostró dispuesta a colaborar con el gobierno estadounidense para combatir la crisis de fentanilo "pero siempre bajo principios, los principios de responsabilidad compartida, de confianza, de colaboración y, sobre todo, de respeto a la soberanía, la soberanía no es negociable. Coordinación sí, subordinación no", subrayó.

"México no quiere confrontación, partimos de la colaboración entre países vecinos. México no solo no quiere que el fentanilo no llegue a Estados Unidos, sino que no queremos que llegue a ninguna parte".

Con esto, la Presidenta reafirma su compromiso para defender la soberanía nacional, según sus palabras “en algún lugar debe de haber racionalidad”.

“No me falta valentía, porque tengo un pueblo detrás de mi y aquí no estamos solos, ni ustedes, ni nosotros”.

