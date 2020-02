Apura a López Obrador dejar plasmados en la Constitución los apoyos sociales

Al reafirmar que no se reelegirá y entregará el gobierno en 2024, el Presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que se apurará para que queden plasmados en la Constitución Política los apoyos sociales.

Y es que el Mandatario federal reconoció que aunque alguien de su partido o movimiento quede en el poder, se podrían hacer cambios a las políticas que él ha impulsado.

"Aunque gane una persona del mismo movimiento, con la misma idea, con el mismo pensamiento a veces pues cuando hay cambios hacen a un lado los programas que vienen de otros sexenios".

"Sucede eso porque cada nuevo gobernante quiere poner su sello... Por eso me apura de que dejemos sembrado", apuntó en un evento en la plaza principal de Campeche, donde estuvo acompañado por el gobernador Carlos Miguel Aysa González, quien sustituyó a Alejandro Moreno Cárdenas, actual presidente del PRI.

López Obrador dijo que espera que para 2024 queden sembradas miles de hectáreas y se puedan percibir recursos de los programas, incluso un año más después de haber entregado la Presidencia de la República.

"No voy a reelegirme, yo soy maderista (...) Yo termino en el 2024, por eso aplicarnos en este tiempo. No estoy pensando en la reelección y por eso estoy trabajando 16 horas diarias no ocho", afirmó.

Aseveró que los programas sociales y proyectos de infraestructura se lograrán construir en tiempo y forma sin tener que hipotecar al Gobierno federal, pues los recursos saldrán de los ahorros que logre el gobierno con el combate a la corrupción.

En ese sentido, el jefe del Ejecutivo federal pidió paciencia a los campechanos para la dispersión de recursos y afirmó que la justicia tarda, pero llega.

