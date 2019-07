Aprueban que actas de nacimiento no tengan fecha de vencimiento

Los diputados del Congreso del Estado de México aprobaron por unanimidad reformas al Código Civil para que las copias de las actas de nacimiento expedidas por el Registro Civil no tengan fecha de vencimiento, una propuesta de la fracción parlamentaria de Morena.

El legislador morenista Max Correa exhortó al gobierno estatal a publicar en breve la disposición en la gaceta de gobierno antes de que inicie el siguiente ciclo escolar, pues se trata de un beneficio para la ciudadanía.

¡Adiós a la renovación constante de actas de nacimiento!



Los diputados de #Morena propusimos en el #EdoMéx que las actas pierdan su vigencia. #DiputadosMorenaEdoMéx

LX Legislatura del Estado de México pic.twitter.com/VDtbqUFHYS — Diputados Morena Edomex (@GPMorenaEdomex) 5 de marzo de 2019

Fue una iniciativa que promovió la diputada de Morena, Anaís Burgos Hernández, quien planteó las reformas al Código Civil estatal con la intención de que las copias certificadas de las actas de nacimiento no tengan fecha de vencimiento, toda vez que la actualización de dicho documento no tienen justificación administrativa o legal, pues éste contiene datos que no varían en la vida de las personas y por ello no caducan.

Anaís Burgos Hernández refirió que es una práctica común que dependencias gubernamentales federales y estatales, además de instituciones privadas, exijan actas de nacimiento con un periodo determinado de expedición, ya sea de tres o seis meses de antigüedad a la fecha de su presentación.

"Este requisito no está previsto en alguna disposición legal, por lo que es un acto arbitrario que obliga a las personas a tramitar una copia certificada con un costo actual en el Estado de México de 69 pesos, si bien nos va, y si el cajero no nos da cambio, el costo es de 100 pesos", dijo.

Sostuvo que este costo económico afecta las finanzas de los mexiquenses si se considera que en el Estado de México 31% de la población vive con menos de un salario mínimo y que en ocasiones se requiere la copia certificada del acta de nacimiento de varios integrantes de la familia para realizar algún trámite.

