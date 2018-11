Aprueban en lo general la Ley de Administración Pública

Con 305 votos a favor, con 97 en contra y 62 abstenciones, los diputados avalaron, en lo general, la Ley Orgánica de la Administración Pública, con la que se da paso a la Secretaría de Seguridad y de Bienestar Social en lugar de Desarrollo Social (Sedesol).

"Si antes de comenzar un gobierno hay tanta intolerancia esto se va a convertir, no en un Congreso, sino en un campo de batalla"

Sin embargo, ante el choque verbal entre los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) y del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), ya que los panistas no querían retirar una pancarta con la leyenda "#no a la dictadura obradorista", que incluía una foto de Hugo Chávez, con el rostro del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la Mesa, Porfirio Muñoz Ledo, levantó la sesión rompiendo con ello el procedimiento legislativo, dejando pendiente la discusión en lo particular.

"Por favor tomen sus asientos, amor y paz en la sala. Por favor retírese la manta, si antes de comenzar un gobierno hay tanta intolerancia esto se va a convertir, no en un Congreso, sino en un campo de batalla. Si la idea es violentar el reglamento por violentarlo, bueno, se levanta la sesión", expresó.

Hecho que obligó a los coordinadores parlamentarios de todos los partidos a reunirse para acordar abrir de nuevo la sesión, la cual arrancó a las 19:00 horas de este martes. "Compañeros hubo una reunión de los coordinadores y el presidente, y se tomó la decisión de citar a una sesión vespertina dentro de media hora, exactamente a las siete de la noche", indicó Muñoz Ledo.

