Diputados avalan crear la Comisión de la Verdad por caso Ayotzinapa

Con 328 votos a favor, 18 en contra y 118 abstenciones, el pleno de la Cámara de Diputados avaló la modificación al artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, con la cual se crean las comisiones presidenciales, entre las que se encuentran la De la Verdad sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Tanto el PRI como el PAN se abstuvieron de votar el dictamen, mientras que el PRD votó en contra del mismo, en razón de que no coinciden en que sea el Ejecutivo el que nombre a sus integrantes y al que la encabece.

Además de que podrán están conformadas por ex funcionarios, funcionarios en activo, académicos, legisladores o jueces, los cuales deberán rendir un informa al Presidente, esto de acuerdo con el dictamen que fue enviado al Senado para su análisis y aprobación.

La oposición sin contar a Movimiento Ciudadano (MC), argumentó que el hecho de que jueces o legisladores tengan que rendir informes al Ejecutivo "vulnera" la división de Poderes.

La diputada Rocío Barrera (Morena), dijo que el proyecto permitirá la creación de la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa, una de las promesas del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, además de construir comisiones intersecretariales, consultivas y presidenciales a través de decretos.

"Estas comisiones serán herramientas efectivas para la atención de situaciones complejas o trascendentes, como lo es, por ejemplo, el caso de las comisiones presidenciales, el esclarecimiento de situaciones que han afectado de manera trascendente los derechos humanos de la ciudadanía, han debilitado la credibilidad de las instituciones o han quebrantado la legitimidad de instancias o autoridades, tal como ocurrió en el caso de los 43 normalistas desaparecidos", afirmó desde la tribuna.

Claudia Reyes, diputada del PRD, externó que las comisiones de la verdad se tienen que conformar como instancias de la sociedad y no del Ejecutivo, por lo que de no ser así, se estaría abriendo las puertas a los "amigos" del Presidente, a fin de que tengan influencia directa en las decisiones del gobierno y puedan ejercer recursos públicos sin ser considerados como funcionarios, además de no estar sujetos al régimen de responsabilidades.

"Es una vulgar mentira el señalar que estas comisiones están creadas para garantizar los derechos humanos o para investigar delitos. Es vergonzante que este Parlamento mexicano se escude en el lábaro de la defensa de las víctimas, cuando en realidad quiere legalizar el cuatismo", indicó.

El diputado Ricardo Aguilar (PRI), asentó que las comisiones intersecretariales, presidenciales y consultivas deberían ser un instrumento de apoyo y "no discrecionalidad", tal como se propone, pues lejos de ser espacios de deliberación técnica, queda en duda la parcialidad y objetividad de sus decisiones en la designación de sus integrantes, particularmente con los que son servidores públicos.

"La creación de comisiones presidenciales busca dotar de un mayor poder político al Ejecutivo federal que atenta contra el federalismo y promueve la centralización de atribuciones en un solo individuo", aseveró.

Arturo Espadas del PAN, agregó que si bien su partido está a favor de las comisiones de la Verdad, como la de Ayotnizapa, no comparten que sea el Ejecutivo quien las integre, y muchos menos que integrantes de estas comisiones de los Poderes Legislativo y Judicial, responden al Presidente de la República.

"Nosotros estamos a favor de crear estas comisiones, nos manifestamos a favor de la verdad, a favor de este tipo de comisiones, pero en contra de la subordinación de los Poderes Legislativo y Judicial al Ejecutivo. Nosotros no somos subordinados de Andrés Manuel López Obrador ni de Enrique Peña Nieto ni de ningún otro presidente. Ese no es el Poder Legislativo y tampoco lo es el Judicial. Por eso votaremos en abstención", refirió.

