Anaya sostiene que 39 días bastan para vencer a López Obrador

El candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, aseguró que 39 días son suficientes para remontar las encuestas y ganar la elección del 1 de julio, frente "a un tipo sin ideas" como Andrés Manuel López Obrador, que no tiene la capacidad para debatir con argumentos.

Entrevistado previo al mitin que encabezó en la ciudad de Colima, aseguró que su campaña "va muy bien" y que no hay necesidad de ajustarla, pero que centrará su mensaje en materia de seguridad en aras de recuperar la paz, ya que no tiene paz quien no puede salir a la calle con tranquilidad y quien no sabe qué va a comer a día siguiente.

Según el panista, López Obrador "es un hombre con una enorme pobreza de ideas", e insistió que cuando al abanderado de los partidos Morena, del Trabajo (PT) y Encuentro Social se le acaban las ideas, empieza con los insultos y las descalificaciones personales.

Anaya Cortés resaltó que en los debates debe haber propuestas y contrastes, mientras lo que no debe haber son insultos y descalificaciones personales, por lo que López Obrador, insistió, "es un tipo sin ideas, que no tiene la capacidad para defender con argumentos y lo que hace es refugiarse en chistes malos que lleva como 15 años contando".

Sobre la alteración del cintillo de la revista Proceso que mostró durante el segundo debate presidencial, aclaró que su objetivo no era engañar a nadie; "no, ese no era mi interés en lo absoluto, lo que también quería mostrar es que también había portada respecto de ellos (de los otros candidatos) y las fotografías así fue como me las pusieron".

Dijo que su equipo fue quien le entregó el material -donde se excluía la leyenda: El Frente de Anaya también recluta fichas negras-, sin ningún afán de tratar de engañar a nadie, al precisar que las resoluciones de los juzgados son clarísimas; "yo puedo ver a la gente a los ojos y decirles que siempre me he conducido con honestidad", acotó.

Cuestionado respecto al costal que también mostró durante el segundo debate presidencial que dijo perteneció a Ana Laura, una migrante deportada recientemente de Estados Unidos y en el que traía sus pertenencias, expuso que el primer paso para solucionar un problema es visibilizarlo.

Aclaró que las deportaciones durante la administración del presidente Donald Trump han aumentado 40 por ciento respecto de 2017 y consideró urgente unir fuerzas para apoyar a los migrantes que están en Estados Unidos, algunos de los cuales, anotó, se les ha violado su derecho de unidad familiar.

En relación a un posible encuentro con la ahora excandidata presidencial independiente Margarita Zavala, aclaró que aún no hay fecha de reunión con ella. "Quedamos de reunirnos y de platicar y yo con mucho gusto les voy a informar. Ella es una persona que no tiene militancia partidista y a quien por cierto, respeto".

Sobre la adhesión de Santiago Nieto Castillo a la campaña del candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, indicó que el ex titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales es una persona que no tiene militancia partidista "y a quien respeto".

JA