Anaya, a favor de continuar construcción del nuevo aeropuerto; pide transparencia

Por la continuidad en la construcción del nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México se pronunció Ricardo Anaya, candidato de la coalición "Por México al Frente", no obstante, dijo, es necesario que para esta obra se implementen los más altos niveles de transparencia con estándares internacionales.

"Claro que hay que continuar con la obra... Me parece un absoluto disparate, no seguir con el nuevo aeropuerto porque hay un señor que le parece mala idea, no importa que haya estudios técnicos que lo justifican, no importa que sea absolutamente indispensable para el desarrollo del país, no importa que se hayan millones y millones de pesos ya invertidos", señaló durante el 29 Congreso Mexicano de la Industria de la Construcción "México Competitivo: Infraestructura Sostenible 2030".

Con relación al tema de infraestructura indicó ante los constructores que es necesario incrementar la inversión en este rubro a nivel nacional, se requiere cortar gasto corriente y esforzarse para destinar en este apartado 25% del PIB, en 2021.

Respecto a los recursos del ramo 23, que se utiliza para "premio y castigo", deberá revisarse para acabar con los criterios discrecionales en su aplicación, dijo.

Manifestó la urgencia de combatir la corrupción, ya que en México el obstáculo principal para la inversión lo representa ésta, por encima del problema de la inseguridad.

Asimismo, indicó que existe en el país un enorme déficit en generación de empleo. En 2017, 1.2 millones de personas buscaron trabajo, de las cuales se colocaron 740 mil (de manera formal e informal), significa que medio millón de mexicanos cada año no están encontrando empleo, lo cual provoca precarización del salario.

Los empleos que se están generando son mal pagados, son de hasta dos salarios mínimos, apuntó Anaya.

Recordó que entre los temas prioritarios en su plataforma están: combate a la corrupción, acabar con la impunidad, crecimiento económico para todos, la recuperación de la paz y tranquilidad del país, así como que México recobre su lugar en el mundo.

