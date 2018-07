Ampliación de deuda no se utilizará en el próximo gobierno: AMLO

Andrés Manuel López Obrador afirmó que cualquier petición de ampliación de deuda pública que se adquiera en la actual administración, se quedará en caja y no se utilizará por el próximo gobierno.

"Creo que ya no va a alcanzar el tiempo para que se aplique ese recurso y va a quedar en caja. En la Federación", indicó.

En conferencia de prensa en su casa de transición aclaró que siempre que se contrata deuda se debe explicar el destino de los recursos. Sin embargo, aseguró que él prometió en campaña que no iba a endeudar más al país.

"Tenemos como compromiso de campaña no aumentar impuestos en términos reales, ni precios de los combustibles en términos reales y no aumentar la deuda. No vamos a pedir prestado, no habrá déficit. Vamos a financiar el desarrollo con ahorros", recordó.

Hace unos días la Secretaría de Hacienda pidió una reestructuración de deuda por hasta 200 mil millones de pesos.

