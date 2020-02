Amnistía Internacional critica la violencia que viven mujeres en México

Amnistía Internacional (AI) criticó la "violencia generalizada" que sufren las mujeres y niñas en nuestro país, y también aseveró que el Estado mexicano ha fallado en la prevención de la violencia de género.

"México no ha logrado revertir las terribles formas de violencia en contra de las mujeres, la desigualdad y los roles y estereotipos de género"

Este jueves la asociación internacional presentó su Informe Anual 2019, donde dedicó un capítulo a México y el panorama en materia de derechos humanos durante el primer año de gestión de Andrés Manuel López Obrador.

En su publicación, AI lamentó las agresiones que sufren las mujeres en nuestro país y los mil 06 feminicidios registrados en 2019. Asimismo, criticó los protocolos implementados para resolver el problema:

"(En 2019) las autoridades mantenían en 18 estados 20 protocolos conocidos como 'Alerta de violencia de género contra las mujeres'. Esos mecanismos de alerta dependían de esfuerzos coordinados para confrontar y erradicar la violencia contra mujeres y niñas. Al terminar el año no había ninguna señal de que los mecanismos de alerta hubieran reducido la violencia de género".

Este es nuestro informe anual sobre el estado de los derechos humanos durante el 2019 en las Américas #2019EnDerechos #LaTareaPendiente https://t.co/Xr4CVJw8Tj — Amnistía Internacional Américas (@AmnistiaOnline) February 27, 2020

La asociación internacional destacó que, según datos oficiales, hasta 2016 se estimaba que un 66.1 por ciento de las mujeres y las niñas de más de 15 años habían sido víctimas de violencia de género por lo menos una vez en su vida, y un 43.5 por ciento de las mujeres habían sufrido violencia de género a manos de sus parejas.

En entrevista Tania Reneaum, directora de Amnistía Internacional México, consideró que para atender la violencia de género las autoridades han apelado al endurecimiento del sistema de justicia penal, sin considerar estrategias de prevención.

"Las violencias contra las mujeres se deben analizar de forma integral, no sólo desde el sistema penal, que es mucho de lo que se ha hecho los últimos 30 años"

"Ha fallado el Estado en la prevención de los delitos contra las mujeres, México no ha logrado revertir las terribles formas de violencia en contra de las mujeres, la desigualdad y los roles y estereotipos de género", expresó Tania Reneaum.

Recordó que desde 2009 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió su sentencia de Campo Algodonero, referente a los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, donde ya urgía al gobierno mexicano ha implementar políticas preventivas contra la violencia de género.

"Las violencias contra las mujeres se deben analizar de forma integral, no sólo desde el sistema penal, que es mucho de lo que se ha hecho los últimos 30 años. No debe haber respuestas punitivas e inmediatas como las que hemos visto hace un par de días respecto a implementar la pena de muerte por estos delitos, esas son respuestas simplistas y que no han dado resultados", aseveró la experta.

Por último, invitó a la gente a marchar el próximo 8 de marzo con el contingente mixto de AI, en el marco del Día Internacional de la Mujer. Este contingente se reunirá a la 1 de la tarde en el Monumento a la Revolución.

Al ser un contingente mixto, quienes acudan con AI irán por detrás de los colectivos que únicamente serán conformados por mujeres.

