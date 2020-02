Cada media hora, una llamada por violentar mujeres

Durante 2019, en Jalisco se registraron 15 mil 160 llamadas al 911 relacionadas con incidentes de violencia contra mujeres. Eso significa que, en promedio, cada 30 minutos un operador sumó un registro de agresiones de ese tipo.

La cifra representa un aumento de 14% respecto a las 13 mil 336 llamadas recibidas en 2018.

En su informe 2019 sobre violencia contra las mujeres “Incidencia delictiva y llamadas de emergencia 911”, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reveló que Jalisco pasó del tercer al segundo lugar nacional (de 2018 a 2019) con más enlaces al número de emergencias por agresiones a mujeres. Sólo el Estado de México lo superó, y con un amplio margen: 41 mil 315 llamados. Uno cada 15 minutos.

En la tercera posición se ubicó la Ciudad de México, con 13 mil 813 enlaces, y enseguida los estados de Puebla y Chihuahua, con 13 mil 297 y 10 mil 163 llamadas, respectivamente.

A nivel nacional, las denuncias de violencia contra mujeres crecieron. De 172 mil 210 reportes en 2018, pasó a 274 mil 487 en 2019. Esto es, un aumento de 59 por ciento.

Asesinan a 22 mujeres; clasifican sólo dos como feminicidios

Semienterrado, en un monte del municipio de Juanacatlán, fue localizado un cuerpo en avanzado estado de descomposición. Correspondía a una mujer.

Sucedió el pasado 6 de enero, y según la Fiscalía estatal, la víctima vestía una blusa rosa con estampado de leopardo.

Durante el primer mes de 2020, 22 mujeres fueron asesinadas en Jalisco, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Sin embargo, sólo dos de esas defunciones fueron registradas como feminicidios.

Uno de esos hechos ocurrió en El Salto; el otro, en Juanacatlán. Una de las víctimas era mayor de edad; de la otra, debido a su estado, todavía no se sabe.

Según la estadística oficial, el mes pasado se registraron tres feminicidios menos que los sucedidos el mismo mes de 2019, cuando se reportaron cinco.

Desde febrero de 2018, todos los homicidios de mujeres registrados en México deben investigarse bajo el protocolo de feminicidio. Al menos hasta que las investigaciones determinen que el homicidio ocurrió por razones distintas al género.

A nivel nacional, enero sumó 73 feminicidios; o bien, un promedio de dos diarios. Nuevo León se ubicó en el primer sitio con más delitos de este tipo: ocho. Le siguió Puebla, con siete, y Sinaloa con seis asesinatos por razones de género.

A nivel nacional hubo 73 feminicidios en enero. NOTIMEX/E. Álvarez

Tasa en la entidad, al doble en sólo dos años

Mientras en 2017 la tasa de feminicidios en Jalisco era de 0.65 casos por cada 100 mil mujeres, para 2019 la cifra se duplicó: 1.28. Esto de acuerdo con las estadísticas anuales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Lo mismo ocurrió con la tasa de homicidio doloso de mujeres, que pasó de 2.7 ilícitos en 2017 a 5.4 homicidios por cada 100 mil habitantes del sexo femenino el año pasado, igualando la media nacional en la cual se registraron 5.4 homicidios por cada 100 mil mujeres.

Pide ayuda en Alerta Amber pero la derivan por burocracia

Antes de lanzar una Alerta Amber hay tres criterios que se deben valorar. El primero es que la persona desaparecida sea menor de edad; también debe considerarse que hay un riesgo inminente de que ésta sufra daño y, finalmente, que se narren las circunstancias en las que desapareció, o bien, si se tiene, la descripción de personas y/o vehículos involucrados.

Todo eso entregó ayer Bertha Leticia González en las oficinas donde se tramita ese protocolo de reacción para tratar de localizar a sus hijos. Y allí mismo negaron atraer su caso; en cambio, la mandaron a Ciudad Niñez.

“Resulta que no pueden hacer nada que porque no están perdidos los niños”, compartió. “Que si anduvieran por la calle, sí. Pero como aquí dice que la persona que se los llevó es su papá, no pueden hacer nada”.

Adrián es el padre biológico de los pequeños, pero ya no mantiene una relación con él. Sostiene que no aporta en la manutención de los menores y que ni siquiera llevan sus apellidos.

Este lunes, Bertha estaba en su casa cuando, afirmó, su ex pareja llegó y se sentó en la banqueta. Como él estaba alcoholizado, ambos comenzaron a discutir. “Le estoy peleando la custodia de mi hijo, el mayor. Porque incluso ya lo metió a una casa para que le abriera la puerta y él pudiera meterse a robar”.

Se los quitaron en un descuido, cuando sus sobrinas la distrajeron. “Al voltearme, él aprovechó. Agarró a mis dos hijos y se los llevó. Marqué al 911 tres veces y las líneas estaban ocupadas”.

Cuando por fin se pudo comunicar le dio las características al operador y, rato más tarde, una patrulla llegó. Los policías no lograron dar con el sospechoso.

Ella teme que Adrián les haga daño, pues uno de los niños aún está lactando. “Es una persona drogadicta, alcohólica. Estafa a la gente y se mete a la casa de los vecinos a robar”.

Al menos, Bertha obtuvo una sugerencia de Alerta Amber: que se cambie de casa. Sin embargo, lo descartó de inmediato, pues vive con sus padres y difícilmente podría pagar una renta. También tiene miedo de que, al tratar de buscar a sus hijos por sí misma, el sospechoso le haga daño. “Dicen que de aquí no pueden acompañarme”.

Así, con todo y papeles la joven se fue a Ciudad Niñez.

Que Gala regrese a casa. Ciudadanos colocaron mantas en el mercado San Juan de Dios. ESPECIAL

“Permisos obstruyen la búsqueda de personas”: familia de Gala

David Sánchez, padre de la menor desparecida, Gala Sánchez, no tiene quejas sobre la atención que se le ha brindado en la Alerta Amber. Pero sí se dice muy molesto porque lo citaron en las instalaciones de la calzada Independencia y allí notó que los asuntos “se empantanan en las oficinas de quienes dan las órdenes”.

“Que los directivos y los políticos se pongan a hacer su trabajo y no obstruyan el trabajo de campo de la Policía Investigadora ni de los organismos de búsqueda”, exigió.

Recordó que cuando obtuvo información sobre el paradero de su hija, el fin de semana, trató de comunicarse pero nadie le contestó. Y cuando por fin los encontró no se dieron a la tarea de geolocalizarla porque los policías investigadores deben obtener permisos, vía oficio, para realizar la diligencia.

Aunque las primeras 72 horas desde la desaparición son cruciales para localizar a los menores, el trámite no fue autorizado.

Ayer, ciudadanos colocaron una manta en el puente del Mercado San Juan de Dios con la fotografía de Gala y otra más mediante la que se demandaba al Gobierno del Estado localizarla.

David no fue quien las colocó, pero agradeció el gesto. “Me hizo sentir mucho mejor el saber que muchas personas están enojadas con la forma en que se ha manejado toda la información sobre las desapariciones. Muchos ciudadanos, jóvenes, ya están hartos”.

Gala, de 15 años, desapareció en Zapopan el pasado 13 de enero. Según su padre, el caso está relacionado un adulto que contactó a la menor por redes sociales.

Derechos Humanos urge a municipios

Por el incumplimiento de las medidas para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), Alfonso Hernández Barrón, emplazó al Congreso local para que llame a comparecer a las autoridades municipales que no apliquen programas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, y a los que no tengan un reglamento de igualdad y legislación sobre acceso a una vida libre de violencia.

Hernández Barrón también llamó a los diputados a tener mayor implicación para atender las afectaciones de la contaminación del río Santiago y contribuir a la construcción de políticas públicas en la materia. Recordó otros pendientes, como la aprobación de la legislación sobre desaparición de personas, instalar una mesa técnica para atender la agenda de los derechos de la comunidad de la diversidad sexual; la problemática de los pueblos originarios y el conflicto por la invasión de sus tierras.

Durante el año pasado, la CEDHJ emitió una recomendación dirigida al Poder Legislativo estatal y seis más que lo involucran. Hernández Barrón reconoció que requiere mejorar el mecanismo para el seguimiento del cumplimiento de recomendaciones y que se formalice la rendición de cuentas.